LadyElastichica

“Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga”

Diderot.

www.enlacemanzanillo.com

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Jueves 02 de FEBRERO 2017

Déjenme decirles que: La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) Gretel Culin Jaime, sonríe. Y sonríe. Pero también hace otras cosas en su pésimo desempeño como legisladora federal.

Como la protagonista “#Elastichica” de la película Los Increíbles Doña Gretel Culin se estira en una dirección y otra a la vez sin pestañear siquiera. Es una mujer irreverente, incluso, con sus propios compañeros panistas, es un avatar de la continuidad, del conformismo y de la conveniencia.

Gretel Culin Jaime elástica, flexible, moldeable, y por ello mismo, difícil de que se presente como una diputada con decencia y honradez. Difícil de entender. No cabe la menor duda, es, una mujer mediáticamente astuta, se presenta como un personaje alejada de la sociedad a la que debe servir. Representa solo, el oportunismo político.

Cercana al Senador Jorge Luís Preciado no quiere romper con él porque no sabría a dónde ir, es una mujer que no aporta nada al País, ni a la política ni a su partido, lo de ella es la fiesta interminable, el cuánto me toca de la repartición de millonarios recursos importándole muy poco etiquetarlos para su municipio, Manzanillo, ella quiere el “Toma Todo”. Y vaya que son varios millones de pesos que se ha embolsado cínicamente.

Es cierto, Gretel Culin Jaime es mujer y eso le da ventaja de la novedad. Es una dama de convicciones poco claras y eso le va restando apoyos hacia la siguiente parada que es el Senado de la República; Dios nos libre de la elasticidad de sus pronunciamientos. México no se merece ésta clase de especie política.

Gretel no plantea ninguna estrategia política, hoy, y a toro pasado habla de reconstruir la unidad de País, pero para asegurarla ofrece darle a México el mismo trato que despliega con los ciudadanos colimenses a los que ignora, ¿la quieren así o más elástica y escabullidiza?

#LadyElastichica no conoce a fondo los problemas del País, cuando se le interroga sobre la posible desaparición del IMSS y del ISSSTE para crear un solo sistema de seguridad pública responde con un ¡Watt!, del tema de la inseguridad criminal que nos cargamos en Colima solo aporta únicamente la frase trivial, la declaración banal, la respuesta hueca, para acabar pronto y como dice ella ¡Que pedo!

Sus impertinencias y majaderías rayan en la estupidez, sabe que no ha aportado ningún peso de recursos para obras en Manzanillo, lo ha hecho, sí, en otro municipio, el de Cuauhtémoc, dónde se apunta para el moche del 10 %. El trinquetes pues.

Gretel Culin habla mucho pero dice poco, sonríe mucho pero no se compromete a nada. Hasta hoy su triste paso por el Cámara de Diputados Federal ha sido de chacoteos, alcoholes, fiestas, viajes, vaciladas, su deseo de ser Senadora sólo es una falda abotonada con sonrisas y desmadres.

Y, eso, no será suficiente para afrontar las urgencias de éste País, el escalamiento intenso de la violencia, el lento crecimiento de la economía, el hartazgo ciudadano con el PAN, sin duda, terminará acorralada mostrando solo su carita de risas ante un panista desmejorado como Ricardo Anaya Cortés, político desvergonzado que hace arreglos en lo oscurito con lo peor del PRI, Enrique Peña Nieto.

Gretel Culin Jaime deberá que remplazar la elasticidad por la congruencia, la maleabilidad por la toma de posiciones contundentes, alejarse de la bebida, de la pachanga y asumir una postura seria, decente, comprometida, alejarse de la deshonestidad.

Y ello requerirá ser una mujer honesta, honorable y no una panista de plastilina.

Ahí se ven.

ENLACITOS

CONTRALMIRANTE CHAYOTES: En menudo lío está metido el director de la API quien ha sido balconeado por el ala ofendida de “periodista$” segregados del chayote que otorga la API.

El pleito es entre los favoritos del corrupto Alejandro Miranda Oceguera y el grupo antagonista de “periodista$” que quieren parte del pastel millonario que regala la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, donde hay “periodista$” de 200 mil pesos, de 250 mil pesos y otros favorito$ (as) de 500 mil pesos, pagos tan sólo por alabar y proteger las corrupciones del Mariner hampón. ¡Que Calorón!

UNA PÁGINA MÁS: www.enlacemanzanillo.com valora y agradece al portal www.lineasdelgadas.com al publicarnos en su espacio libre para dar a conocer nuestro trabajo periodístico.

DIPUTADO LAME-CULOS: Sin duda el profesor Federico Rangel Lozano al declarar al Gobernador Nacho Peralta como un ¿Estadista? Le demuestra al pueblo de Colima que es un tipo arrastrado y miserable, faltó de dignidad ¿Podrá ver a los ojos a sus hijos? Vaya indecencia.

Me puedes leer en: www.colimaxxi.com = ipuntocom.mx = portalmzlo.com = noticiasmv.org = www.lineasdelgadas.com = noticiastecoman.com