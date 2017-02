Letrados e Iletrados II

Vislumbres

Abelardo Ahumada

LXIV Aniversario de la ACPE.-

Tal y como se los comenté en mi colaboración anterior, hoy voy a seguir haciendo caso omiso de los políticos y faranduleros en decadencia o en boga, para dedicar estos renglones a comentar un poco acerca de algunos paisanos que, habiendo sido (o siendo) hombres y mujeres de letras, dieron (o están dando) mucho de qué hablar.

Iniciaré con los integrantes de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores; que es la organización cultural independiente más antigua de cuantas a la fecha existen en nuestra entidad, y que este 2017 está cumpliendo 64 años continuos de aportar obras a través de sus miembros, entre los que habrían de citarse como fundadores, a los profesores Ricardo Guzmán Nava, Genaro Hernández Corona y Juan Oseguera Velázquez. A cuyas plumas y dedicación se deben importantes libros de carácter histórico que, a partir de la década de los 70as del siglo pasado, marcaron la pauta para el surgimiento de nuevas investigaciones que actualmente dan fe de cómo se fue dando el desarrollo de nuestra entidad, y de cómo eran y vivían nuestros ancestros locales.

Su primer presidente fue el licenciado Roberto Cárdenas Merín, articulista frecuente de los periódicos antañones. Y otro de sus miembros más notables fue el muy culto ex sacerdote Gabriel de la Mora de la Mora, gran orador y buen escritor, que resaltó a nivel nacional con su polémica novela El Manumiso, en la que cambiando nombres y circunstancias, reveló las dificultades que enfrentan algunos clérigos a quienes se les hace muy pesado cargar con los impedimentos del celibato al que se les obliga para ser curas.

Se recuerdan también, entre los fundadores, al profesor Gregorio Macedo López, literato autodidacta y excelente prosista, que también dirigió el periódico Ecos de la Costa; a don J. Trinidad Lepe Preciado, tonayense de origen, que habiéndose avecindado desde muy joven en Coquimatlán, Col., tuvo una gran producción literaria que ocupó varios volúmenes de cuentos y tres o cuatro novelas de carácter costumbrista y campirano, que nos describen los avatares de los campesinos y los pobladores del famosísimo Llano Grande, ubicado al noroeste de Colima y al Sur de Jalisco.

No pueden faltar, entre los evocados, la figura de don Roberto Pizano Saucedo, gran lector y redactor de periódicos, alcalde capitalino y senador de la república entre otros interesantes entenderes; así como el licenciado Ismael Aguayo Figueroa, poeta, historiador y periodista que produjo al menos tres destacables obras: La Reforma, una investigación histórica que describe las circunstancias y los personajes que hubo en Colima durante tiempos de Benito Juárez; el Anecdotario Político Colimense, que como su nombre lo indica refiere las peripecias (muchas de ellas risibles) que vivieron o padecieron algunos políticos renombrados de las décadas centrales del siglo XX, y su Retrato Nostálgico de una Ciudad, en la que con sonetos perfectos va describiendo la ciudad de Colima tal como a él le tocó conocer y gozar.

Sería imperdonable no mencionar en esta breve reseña la figura de doña María Ahumada Peregrina (de Gómez), en cuya espaciosa casa de la calle Guerrero, en la ciudad de Colima, recibía a muchos de los jóvenes culturalmente inquietos de la mitad del siglo anterior, y que acabaron por forjar la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores que comentamos. Y de la que ella fue, por derecho, su primera madrina y fundadora.

A los lectores que hayan llegado hasta este renglón quiero decirles que si tienen interés por enterarse un poco más de la vida y obra de éstos (y otros) interesantes personajes de las letras colimotas, deberían de acudir, este próximo jueves 2 de febrero, a las 20 horas, al auditorio del Archivo y Hemeroteca de la Universidad de Colima, donde los actuales integrantes de la ACPE, estaremos rindiéndole cariñoso y respetuoso tributo a todos los ya fallecidos (y aplaudiendo a los vivos), en razón de los 64 años que cumple de haber sido fundada.

El Coloquio de Jiquilpan.-

Y tal y como lo adelanté también, quiero dedicar este segundo espacio para comentar que el viernes 27 pasado, al filo de las tres de la tarde, hubo un pequeño convoy de vehículos en el que acompañados por los respectivos cónyuges, algunos paisanos y quien esto escribe nos trasladamos hacia el hoy “Pueblo Mágico de Jiquilpan, Mich.”, para participar, durante casi todo el sábado 28, en el Sexto Coloquio Regional de Crónica, Historia y Narrativa, cuyo tema genérico fue el de la “Literatura Vernácula en los Estados de Colima, Jalisco y Michoacán”, que tuvo como espectacular sede la Biblioteca Pública Gabino Ortiz, erigida en el interior de la nave del antiguo templo de Santa María de Guadalupe, y que hoy contiene, tanto en el ábside (parte posterior) como en los paramentos de ambos lados, unos impresionantes murales al fresco del genial pintor zapotlense José Clemente Orozco.

En el acto inaugural estuvieron participando, entre otros, el Dr. Clemente Covarrubias Castillo, alcalde de aquella municipalidad; el Mtro. Ignacio Moreno Nava, presidente del Consejo de la Crónica de dicho municipio, y el Lic. Ulises Romero Hernández, Director de los Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. Y fue muy notoria la participación también, de la Lic. Susana Sánchez Ceja, regidora de cultura de Jiquilpan, quien permaneció en el Coloquio desde que éste inició a las 9 a.m. hasta que concluyó faltando diez minutos para las 6 p.m. Dando inequívocas muestras de ser una regidora enteramente ocupada en el cumplimiento de su función “y no como otros”, que sólo están como quien dice de adorno.

Quiero destacar que de los 32 trabajos participantes, 23 fueron enviados desde Colima, por gente que, aun cuando no haya nacido aquí, aquí vive y trabaja ahorita.

De todos esos 23, lamentablemente y por diversos motivos, no pudieron asistir siete, pero aún así, sin buscarlo ni pretenderlo (y sin jactarnos de ello), logramos integrar un grupo representativo de colima.

Entre los 16 que finalmente logramos ir me referiré a Juan Manuel Briseño, que presentó un relato del primer viaje de investigación científica hacia las Islas de Revillagigedo (1846), basado en el informe que presentó el ingeniero colimense Longinos Banda a la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística. La maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda presentó un ensayo que versa sobre el tema de “los aparecidos” en los relatos populares y el miedo que se les tiene a ellos. Víctor Manuel Arceo presentó un relato personal de un encuentro que, siendo profesor rural en una comunidad michoacana, tuvo nada menos que con el ex presidente Lázaro Cárdenas. La doctora (en letras) Ada Aurora Sánchez Peña presentó un análisis de la novela Camino de Miraflores, ambientada en Manzanillo, en El Mamey (hoy Minatitlán) y Cihuatlán, a finales del siglo XIX.

Juan Manuel Almaguer, un cuento titulado El Tesoro del Indio Alonso. Víctor Ramiro Gil Castañeda, un comentario sobre la novela La Mariposa del Estero, del profesor Enrique López Rivera (también socio prominente de la ACPE). Teresa Valdés Betancourt un buen ensayo sobre la obra literaria de Ada Aurora Sánchez. Arturo Navarro Íñiguez, un cuento con cierta dosis de misterio que tituló Un Ángel tocó a mi puerta. Bertha Luz Montaño Vázquez una reseña sintética de una “crónica de sociales” de la década de los 30as del siglo pasado. Ramón Ventura Esqueda, un sorprendente relato escrito por su papá (un hombre que sólo cursó hasta el tercer grado de primaria), pero que sólo fue hallado entre sus viejos papeles unos meses después de que él había muerto.

En ese mismo tenor, José Salazar Aviña escribió, con orgullo, una reseña biográfica de su padre, el doctor villalvarense, pero Cronista de Tecomán, Dr. Salazar Cárdenas. María del Carmen Villaseñor, originaria de Autlán, Jal., pero avecindada en Colima desde hace varias décadas, entregó unos muy interesantes comentarios sobre la vida y obra de algunos paisanos nuestros con los que le ha tocado convivir. La doctora (también en letras) Gloria Vergara, habló sobre un relato de la tradición oral recogido en Coahuayana, de Michoacán, que habla sobre el legendario “pícaro y embustero Martín Garatuza, quien se hizo pasar por sacerdote a finales del siglo XVII” en esas partes de la costa michoacana. Crispín Calvario refirió la historia (a manera de cuento) de un ranchero villalvarense de los tiempos de La Cristiada, al que el odio de un vecino suyo acabó por forzarlo a matar en defensa propia. Y finalmente yo relaté un cuento inspirado en la presencia de los indios yaquis que, acompañando al general Álvaro Obregón, participaron en “la toma de Colima”, el domingo 19 de julio de 1914, y en el infructuoso ataque al puerto de Manzanillo que ellos mismos perpetraron unos pocos días después.

Nuestro anfitrión, Ignacio Moreno Nava, habló sobre un antiguo maestro suyo, nativo de la dicha Jiquilpan, que contra lo que se pudiera suponer, era desconocido como escritor por sus paisanos, pero era muy conocido por lectores de España como escritor de Ciencia Ficción. Y similares esfuerzos realizaron todos los demás compañeros procedentes de Jalisco y Michoacán, observándose varios jóvenes, hombres y mujeres que en su afán de participar y por su amor por las letras, no temen acercarse a cronistas, historiadores y narradores de mayor edad, sabedores quizá, de que así como “quien anda con lobos a aullar se enseña”, pueden beneficiarse ellos al entrar en contacto y comunicación con gente que poco más experta en las lides de las letras.

Entre esos muchachos “prometedores” podemos mencionar, por ejemplo, a Claudia Jacobo Ibarra, de Ciudad Guzmán, Jal.; a Víctor

Manuel Mendoza, de la vecina Tuxpan; a Jaime Álvarez Díaz, de Huandacareo, Mich.; a César Agustín Ríos, de Sahuayo, Mich.; a Jessica Guerrero Manzo, de Jiquilpan. Y a los ya no tan jóvenes maestros en historia: América Arellano Cerritos, oriunda de Tuxpan, actual investigadora del Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara; José Arturo Villaseñor, primer presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Michoacán, y a Luis Ángel Vargas Reynoso, al parecer también de Jiquilpan. Gente pensante y sensible toda ella, que se esfuerza por compartir y legar a los suyos el producto de sus indagaciones y sus desvelos histórico-literarios.