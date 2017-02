Nacho Peralta, pri/gobernador de Colima, frente a D. Trump.

Carlos Ramiro Vargas

Egresado de la catedral del neoliberalismo en México, el ITAM, y compañero de estudios de Luis Videgaray, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchéz, comparte con los sectores más potentados del país y de nuestra pequeña entidad, una simpatía malinchista apenas embozada por el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Pues en el imaginario social de la rancia oligarquía colimota, de la que forma parte orgánica y activa Nacho Peralta, gobernador, no más de 50 familias para quien en realidad gobierna Peralta Sánchez; los migrantes del estado, 120 mil por lo menos, de 650 mil habitantes en total, -son invasores ilegales del territorio estadounidense y su gobierno, tiene derecho a expulsarlos si así lo considera-.

Por eso fue de los últimos gobernadores en repudiar públicamente el Muro, propagandizado a los cuatro vientos de la forma más humillante para México por el demencial empresario Donald Trump, desde el inicio de su campaña por la Casa Blanca.

Y así como en las ciencias naturales, la comparación entre hechos diversos puede dar luz sobre su dinámica o comportamiento; en las ciencias sociales actuales este principio epistemológico es también fundamental, y nos permite entender los procesos locales y regionales en la configuración del poder político y sus esquemas varios de manipulación, control y represión sobre su población.

Tan es así, que en Jalisco, no sólo Aristóteles Sandoval declaró persona non grata al republicano Trump el mismo día que estuvo en México, hace un mes, y luego, con la afrenta del gasolinazo; el mismo gobernador tapatío, la universidad de Guadalajara y el conocido grupo Jalisco a nivel nacional, se opusieron firmemente al gasolinazo, a tal grado que la Conade en manos del atlacomulquense, Castillo,-hombre de confianza de Peña Nieto-, le retiró abruptamente la sede al vecino estado de Jalisco en la organización de las justas nacionales deportivas, ya pactadas para este año.

En Colima, el contraste con el pri de Jalisco resulta grotesco, primero por el apoyo oficial del gobernador Nacho Peralta aprobando abyectamente el gasolinazo, y dos, por la política con que de dientes para afuera, Ignacio Peralta gobernador y el pri colimote, dicen apoyar a Peña Nieto contra Donald Trump respecto a sus agresiones neonazis contra los mexicanos, pero sin llevar ninguna propuesta propia para la reunión de los 32 gobernadores que se efectúo hoy, martes 31 de enero, junto con el presidente Peña.

Y peor aún, en la primera plana del Diario de Colima, el sábado previo, José Ignacio gobernador, aparece con dos de los más cuestionados y corruptos ex gobernadores, como son Fernando Moreno Peña y Elías Zamora Verduzco, además del ex alcalde porteño y ex Senador, Rogelio Rueda, recibiendo el apoyo de tales personajes emanados de lo más reaccionario del pri a nivel nacional, ¡frente a Trump! los cuales, cuando tuvieron el poder jamás se preocuparon por nuestros migrantes.

Por otra parte, la política migratoria del actual gobernador colimense, se apoya en una sarta de funcionarios entre los que destaca su actual coordinador de asuntos migrantes, un médico del deporte que no antropólogo social o sociólogo con experiencia en la materia, de nombre Santos García, reiterado en el cargo por el ex gobernador Anguiano Moreno del 2009 al 2015, cuando ya había ocupado muy grismente el mismo puesto desde seis años antes, -o sea 12 en total más lo que lleva con Peralta gobernador-, ex gobernador quien absurdamente delegó en su secretario de economía, Rafael Gutiérrez Villalobos, toda la destrucción y corrupción moral de cualquier contenido antropológico y social de una política migrante, visionaria, generada desde Colima.

Más si este es el patético panorama por el lado del gobernador Peralta y su pri dominado por los porros ex echeverristas, enquistados desde 1973 de la universidad de Colima, por el lado del pan colimense o los 25 diputados locales el panorama no pinta mejor. Ni con la escoria que tenemos por diputados federales o Senadores del estado.

Y ya ni mencionar a los 10 alcaldes colimotes que andan en lo $uyo.

Cero aporte por parte de los panistas colimenses en esta problemática como respecto al gasolinazo, de tal modo que tenemos al senador, Jorge Luís Preciado Rodríguez, ex candidato panista a la gubernatura en 2015, quien a pesar de que es miembro de la Comisión migrante del Senado de la República, no ha dicho ni hecho absolutamente nada a favor de la causa migrante, -tema que manipuló demagógicamente en su campaña electorera,-, a tal grado que el 29 de diciembre, día que estuvo Trump en México invitado abyectamente por el hoy canciller Luís Videgaray; Jorge Luís Preciado, ¡andaba de parranda en Colima!

Y mientras se derrumba el orden del TLC construido a inicios de los años 90 del siglo XX, la universidad de Colima no aporta absolutamente nada ni en el tema migrante ni en nada socialmente relevante para la entidad.

Al contrario, a través de una doctora del montón llamada Ana Úribe, miembro del CUIS de la universidad de Colima donde las ciencias sociales o lo que allí se entiende de ellas resultan ser lo más insulso y corrompido académicamente de todo México, sus sucesivas dos últimas rectorías fueron comparsa de la sucia y degradada dizque política migrante, impulsada por el anguianismo del 2009 al 2015, sin hacer el menor cuestionamiento a semejante parodia grotesca.

Y del lado del actual secretario de gobierno peraltista, el mega/dinosaurio priísta, Arnoldo Ochoa González, egresado de las filas más represoras a los movimientos estudiantiles y universitarios post 1968 o 1971, del echeverrismo populista del siglo anterior, dudo que sepa cuáles fueron los dos primeros países que con el corazón por delante, declararon su decidido apoyo a México frente a la expresión más acabada del Imperialismo en decadencia, Donald Trump.

El problema entonces que se la plantea a la ciudadanía colimota es, que enmedio de este cuadro político de extrema incompetencia y simulación estatal, -al igual que en materia de seguridad-, con cero propuesta propia por parte del gobernador, Ignacio Peralta, frente a Trump, -como respecto a una alternativa viable al gasolinazo-, y con cero apertura de este mismo gobierno peraltista a la sociedad civil o a propuestas de índole antropológica emanadas de sectores o personalidades muy independientes del estado de Colima, es imposible hacer un frente común estatal en defensa de la Dignidad de los y las mexicanos, y la Soberanía Nacional.

Mientras tanto, Luís Videgaray, canciller por dedazo del PRI/Tlatoani mayor, más no por perfil ni competencia, continúa entrampado en la discusión de quien o quienes pagarán el muro, cuando por principio la postura de México y del presidente Peña debe ser un tajante y definitivo NO al Muro.

Y ya que Peralta Sánchez gobernador presume de su empatía con Miguel Mancera, gobernador de la ciudad de México, que cuando menos le copie su política reciente de unirse a las 50 ciudades estadounidenses más importantes del país vecino cuyos alcaldes han hecho de estas urbes, Santuarios para los migrantes, incluyendo a los centroamericanos o musulmanes; así como su política de aglutinar a lo mejor de la intelectualidad de la ciudad de México, antropólogos, politólogos, empresarios, geo analistas y escritores y artistas libres, para analizar desde su perspectiva en un Foro no partidocratico, la coyuntura actual, y las tareas políticas y sociales que se pueden derivar de la cobarde guerra no declarada oficialmente por Donald Trump contra México…

