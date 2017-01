Remueven a trabajadores de base que no saben usar una computadora y están en puestos “administrativos”

*El alcalde Rafael Mendoza mencionó que pese a que se molesten por dichas acciones lo seguirá haciendo por el bien del municipio.

*Juicios políticos en su contra es porque está trabajando a favor de la sociedad.

Belisario Romero | El Observatorio

Cuauhtémoc Col.- El alcalde Rafael Mendoza Godínez, manifestó que le preocupa tantos juicios políticos que le han puesto en el congreso por tan sólo estar trabajando en el municipio.

Dijo que le incómoda, el primero fue por pedir permiso que es algo que la ley le permite, el segundo porque removió a un trabajador a una área donde se ocupaba que trabajara, “en fin, y así (…), están surgiendo juicios políticos en el congreso que la verdad si me preocupan porque lo único que estamos haciendo en Cuauhtémoc es trabajar, no estoy robando al municipio, creo que hay mejores cosas en que se deben de fijar y no en miniaturas”, sentenció.

En ese sentido comentó que se han estado removiendo a trabajadores de confianza, de base, sindicalizados, de todos, porque se requiere de eficiencia en los servicios, se quiere mejoría en todas las áreas y si eso lo ven mal, pues que desafortunados.

Detalló que el último caso que se tuvo fue un señor que se removió a servicios públicos que su nombramiento dice administrativo, pero realmente el amigo no sabe usar una computadora, no tiene carrera administrativa, como lo voy a tener en un área administrativa si no sabe nada de eso, aseveró.

Agregó que a esa persona se le ayudó cambiándolo a una área de servicios públicos, que es donde se ocupa personal para que esté limpio el municipio, recoger la basura, tener lámparas en buen estado, en fin, servicios públicos es una dirección muy importante y por eso se cambió a ese trabajador ahí y resulta que se molestaron.

Mendoza Godínez abundó que pese a que se molesten, seguirá trabajando, no está robando nada al municipio, “estoy ayudando a mi gente y si eso lo ven mal lo siento mucho lo seguiré haciendo”.

Por ultimo comentó que se entregaron vales de gasolina a 500 vehículos con un valor de 150 pesos, dinero que se juntó de sus 46 mil pesos de aguinaldo, más 26 mil pesos que se juntaron entre los funcionarios y una ciudadana de Colima, se lograron reunir 75 mil pesos, los cuales se regalan como una forma de protestar por el gasolinazo, a cambio los beneficiarios entregan mínimo un kilo de frijol, arroz, atún, etc, que servirá para armar despensas y entregarlas posteriormente en las comunidades.