EN TIEMPO DE CRISIS ALGUNOS FUNCIONARIOS PECAN DE INGENUOS

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

Hace unos cuantos días atrás el delegado de IMSS Checo Pérez (no el piloto de la F1) declaró a los medios impresos, que la institución mejorará en un 200 % en la atención para los derechohabientes, especialmente en el nosocomio recién inaugurado en Villa de Álvarez; lo cual me parece fuera de contexto, en base a que utiliza un porcentaje ficticio e incrédulo, cuando todos los afiliados al IMSS opinan lo contrario a las declaraciones hechas por el delegado Sergio Pérez Aguilera, en qué estado vivirá este funcionario Falsario?

que ni él se cree de sus propias patrañas. Según las estadísticas que maneja la delegación del IMSS en Colima, existen registrados 405 mil derechohabientes, de estos, sólo 119 mil cotizan para la institución.

Sería conveniente y por salud mental que este flamante funcionario se diera una vuelta por Manzanillo a la clínica 2 y 17 y de refilón al hospital general de zona No.10 para que escuche de viva voz, el sentir de los derechohabientes con respecto al servicio, y después platicar con los médicos que atienden en sus cubículos a los pacientes (cerca de 30 por turno) es una verdadera odisea cuando se requiere con urgencia de una cirugía mayor, primero tienes que pasar por el médico general, segundo por especialista de acuerdo al diagnóstico que arrojen los análisis, tercero a medicina interna y cuarto con el médico cirujano para que este programe la operación, si es que hay quirófano y anestesiólogo, mientras te llega el turno resulta que ya marchaste a Belén.

Como marcharán muchos pensionados y jubilados con la nueva reforma estructural que viene directo y sin tocar baranda para el sector salud, en donde los primeros afectados serán los que padecen enfermedades congénitas y hereditarias, ya no ha habrá subsidio al cuadro básico de medicamento principalmente para la hipertensión arterial, Diabetes, VIH y otros más, las cirugías tendrán un costo considerable, el seguro popular como van las cosas tiende a desaparecer por incosteable, de eso no comenta nada el delegado Sergio Pérez (No el piloto F1) mucho menos alerta a la población y al personal del IMSS, que está en la mira del ejecutivo federal fusionar el sector salud (IMSS, ISSSTE, SSA y el seguro popular etc.

Así que aquellos médicos, enfermeras y empleados administrativos que trabajen para dos instituciones del sector salud devengarán un solo sueldo que será aplicado obviamente en una sola jubilación. ¡No falta mucho! Para ver otra gracia más de EPN y en espera de que salga a declarar a los medios de comunicación que el IMSS y el ISSSTE se encuentran en banca rota…..

El 26 de Marzo del 2013 tomo posesión oficial del Sindicato Único de trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) Luis Enrique Zamorano Manríquez en sustitución de Leonardo Cesar Gutiérrez Chávez, motivos y causas es muy conocida por la población estudiantil colimense y la sociedad en general, en primer término fue el manejo del FOSAP (fondo social de aportaciones al pensionado) y el segundo ”el poder tras el poder”.

Comentan algunos politólogos que saben de estos menesteres que ex líder del SUTUC Leonardo Cesar Gutiérrez Chávez encontró un desvió 394 millones de pesos en la aportaciones e impuestos generadas por los propios trabajadores universitarios y otras proporcionadas por Gobierno del Estado de Colima de Mario Anguiano Moreno y el gobierno federal, según Gutiérrez Chávez quien orquestÓ todo este movimiento turbio y lleno de complicidades fueron: el consejo ejecutivo central (41) integrantes entre ellos, Luis Enrique Zamorano quien fungía como secretario de organización y ahora líder del SUTUC fue quien dio golpe de estado a su antecesor, Miguel A. Aguayo López (traicionó LCGCH por la diputación federal, Juan José Guerrero Rolón (está en campo quieto.

Se dice que también metió las mano sucias en este embrollo fue José Eduardo Hernández Nava Rector de la U. de C. quien esta etiquetado como terrorista laboral y corrupto (conste que no lo dice un servidor) sino los del Sindicato independiente de los trabajadores universitarios (SITU), total todo este enredo trae jiribilla, en donde alguien debe poner orden, verdad Nacho? (tu tambien eres cómplice dándoles cheques pantalla, que huele a dinero mal habido) principalmente en las finanzas universitarias que haya transparencia no más corrupción, fuera el nepotismo, ya nomás violación a los derechos laborales, entiéndalo autoridades la máxima casa de estudios tiene 20 años estancada laboralmente, ha perdido credibilidad ante la sociedad, lo que construyo académicamente FMP está a punto de irse al precipicio, a eso se le llama “ con Responsabilidad social” o “ Educación y trabajo para el pueblo”. Si viviera Don Juan Mesina Alatorre se volvía a morir de coraje de ver tanto inútil y servil.

PERFILAZOS

A que Guillermo Torres García, integrante de la asociación de pensionados y jubilados de la U de C basta de lambisconerías, cuál unidad, cual lealtad, cuál benefactor y amigo de los pensionados y jubilados, es lo que menos ha existido en la institución, quiero pensar que eres tú de los que cobran doble como jubilado y por contrato? O de plano no te descuentan doble de los compañeros que pasaron a mejor vida, Memo las salutaciones son síntomas de hipocresía, sino pregúntale a Leonardo Cesar Gutiérrez Chávez con que moneda le pagaron las autoridades universitarias.

En los universitarios debe haber creatividad, hechos y soluciones, la imaginación son masturbaciones mentales.