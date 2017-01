Arturo León Alam continúa engañando a los burócratas municipales

* Ni bases ni sindicalizados; el tema no ha sido reconocido por la autoridad municipal.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, continua en su “campaña de mentiras” al afirmar que se habrán de basificar y sindicalizar a más de 260 trabajadores de la comuna capitalina, lo cual “no ha sido aprobado ni confirmado por el presidente municipal (Héctor Insúa García)”.

La secretaria general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Unidad y Armonía de Trabajadores Jubilados, Pensionados, Activos y Organismos Centralizados del Ayuntamiento de Colima, Cinthya Isáis Lepe, afirmó que el líder de la burocracia municipal sigue engañando a los trabajadores de la comuna capitalina “con promesas falsas”.

Isáis Lepe desmintió a León Alam, pues indicó que las bases laborales “las da el presidente municipal y no es un tema al arbitrio de una persona, en este caso del líder sindical, pues la Ley establece en su artículo noveno la forma en que se otorgan las bases laborales, siendo esto una responsabilidad única y exclusiva del alcalde en turno”.

Agregó que las bases laborales deben de ser presupuestadas, lo cual no ha ocurrido hasta el momento y como prueba de ello es que ningún trabajador en nómina aparece su nombramiento basificado “y no aparecerá, pues no es como señala León Alam”, ya que insistió en que estas (las basificaciones) “son responsabilidad de la autoridad municipal”.

La dirigente del Sindicato Independiente de la comuna capitalina señaló que el compromiso del alcalde Héctor Insúa García ha sido el dar estabilidad laboral a los trabajadores, pero todo ello debe seguir una serie de pasos legales que hasta el momento no se han cumplido.

Indicó que el Sindicato de Unidad y Armonía de Trabajadores Jubilados, Pensionados, Activos y Organismos Centralizados del Ayuntamiento de Colima ha dialogado con los trabajadores y se les ha explicado los lineamientos que se deben seguir para lograr la basificación laboral, pero sin mentir y diciéndoles la verdad, sin engaños.

Respaldo las declaraciones del alcalde Insúa García de dar estabilidad laboral a los trabajadores, pero insistió en que ello se dará conforme a derecho.

Dijo que las mentiras de León Alam han provocado inconformidad entre los trabajadores, pues luego de 9 años no ha cumplido con sus compromisos, lo que ha provocado que exista “una desbandada de trabajadores, quienes se han sumado ya a este nuevo sindicato, que hoy en día ya cuenta con una membrecía de más de 320 trabajadores registrados.”

Insistió en que en el convenio de concertación laboral de los trabajadores con el sindicato habla de la sindicalización de plazas laborales, pero estas deben de ser presupuestadas en junio o noviembre “lo cual no ha ocurrido” y “no se ha visto reflejado en la nómina”.

Asimismo, refirió que el líder sindical engaño al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a quien con mentiras “hizo le tomara la protesta a más de 180 trabajadores”, sin que ello haya sido aprobado por el Cabildo capitalino, pues que se tenga conocimiento “el presidente municipal Héctor Insúa no reconoce esas basificaciones y sindicalizaciones hechas por León Alam”, pues no se siguieron los procesos legales ni lineamientos para ello, concluyó.