NACHO PERALTA NO SIRVE PARA MALDITA LA COSA

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Jueves 26 de Enero 2017

Déjenme decirles que: Eso que llaman Gobierno que dice encabezar José Ignacio Peralta Sánchez ha venido generando desde hace ya más de un año, dos meses, (1-Noviembre -2015) un profundo y creciente rechazo por parte de los colimenses.

Es patético y lamentable el daño a Colima ocasionado por Nacho de Día: Inseguridad, violencia, muerte, corrupción y una escandalosa impunidad.

Ignacia de Noche ha alcanzado los peores niveles de rechazo por su falta de sensibilidad ante los graves problemas que no resuelve y que ni siquiera voltea a verlos.

El Gobierno de Nacho Peralta ha venido actuando a espaldas de la sociedad, cumpliendo sólo compromisos con sus cómplices y benefactores, atendiendo agendas particulares con mafiosos del crimen organizado y promoviendo fortunas inexplicables ¿O no Carlos Salazar Silva?

Estamos viendo a un ¿hombre? Insensible ante tanta matanza por todo el territorio colimense, tan sólo en tres días en el puerto de Manzanillo decapitaron a 14 personas, pero que importa, el Gobernador José Ignacio Peralta en lo suyo, twitteando en las redes sociales con sus “amigos” favoritos, o escapándose a la Ciudad de México en el “nuevo avión del amor” de su amigo Michoacano Anaya.

Colima que siga inundándose en sangre, cuanta irresponsabilidad.

Los intereses personales y sentimentales, las complicidades y el encubrimiento son las causas que han llevado al mandatario José Ignacio Peralta Sánchez a conducirse deshonestamente, a manejarse con medias verdades y, en la mayoría de los casos, con falsedades completas.

Por más que miremos hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera Nacho Peralta no aparece, no está, hay un vacío de autoridad en todos los niveles, nadie en el gabinete le hace caso, una ausencia que nace de la falta de honestidad para hacer un buen Gobierno, por lo tanto, “autonombrarse”, Estadista es para agarrarlo de vacilada.

¿De dónde me pregunto ese calificativo? ni < Papichulo > se lo cree, y vaya que ahí hay cariño.

Dice el viejo refrán mexicano que: “Nadie vende pan frío y que no hay peor panadero que un político en campaña”. Sus pan-aceas compiten con las mentiras de < Pinocho >, el maltrecho discurso de José Ignacio Peralta sólo resultó una deshonesta promesa de que: “Vas a vivir feliz y con Seguridad”. Ya lo vemos, ni lo uno ni lo otro.

Me temo que ésta no es ya la hora de José Ignacio. Lo importante en este momento ya no es lo que haga el Ejecutivo estatal sino lo que debe hacer la sociedad: Despedirlo por inepto e incompetente.

Y es que la crisis de inseguridad y violencia que no ha podido (ni podrá) ni atender y mucho menos, parar, le han cerrado las puertas a Nacho de Día por una sencilla razón, no atiende ni entiende la naturaleza ni la profundidad de la crisis, Ignacia de Noche se ha descartado al colocar en cancha ajena la respuesta a la emergencia.

La salida a la crisis no tiene para cuando, el “Estadista” no puede.

Muchas seducciones tientan a José Ignacio Peralta Sánchez, el sentirse incomprendido, creerse maltratado por una opinión libre, sentirse acosado, situación que lo ha conducido a escabullirse, a evadirse, esconderse, dejar que los problemas se arreglen solos, cercado por un círculo de incondicionales que lo hacen perder el sentido de la realidad.

Con ella, la REALIDAD, el mandatario Nacho Peralta debe, desde ya…Reconciliarse.

Por lo pronto se engaña: No es un Estadista y nunca lo será, vamos, ni siquiera llega a ser un mediano politiquillo. Pobre, no lo quieren ni la escoba ni el recogedor.

Estadista, así calificaba la prensa “amiga” de aquellos días también a Silverio Cavazos y a Mario Anguiano Moreno y ya ven como terminaron, igualito que como va, Nacho Peralta, sumido en la incompetencia, la corrupción y la ratería.

Ahí se ven.

ENLACITOS

RESPUESTA DE… “Ven Hala – Mela – a – Mí” para un Libanes “patito” que anda llora que llora por los rincones.

Al harbano de la Canacintra- Colima le ha pasado lo que a la perra de tía Cleta: “Nunca ladró y el día que ladró le partieron el hocico”, Sam-Osmin -Hamud- Ruiz cree que el León es de su condición, se equivoca.

Ha dicho la estupidez de que “alguien me paga para pegarle”, frío, puede preguntarle al Gobernador Nacho Peralta si en mi entrevista con él el pasado 9 de Diciembre 2016 le pedí algo, nada baisano, nada.

Puedes preguntarle al secretario General de Gobierno Arnoldo Ochoa González, al secretario de Finanzas Carlos Noriega García, al secretario de Seguridad Francisco Castaño Suárez, al Diputado Federal “Kike” Rojas o al inútil director de Comunicación Social Fernando “Pollo” Cruz con los que también he platicado y ni por equivocación les “insinué” una dadiva, un moche o un chayote, o para un refresco.

Puede preguntarle al exgobernador Mario Anguiano Moreno, o a René González si alguna vez en su sexenio les pedí algo, nada.

Éste Zorro interplanetario sin embargo, si puede decir que este Libanes Lame-Culos de la Canacintra anda en busca de una chamba en el Gobierno de Nacho Peralta.

Como no es pieza este “camellero” de quinta, le sugiero me den por muerto él y sus “defensores”, por cierto, muy ratas y sinvergüenzas, padre e hijo.

