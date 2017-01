OTRO NOCAUT PARA EL DEPORTE COLIMENSE

PERFILES POLÍTICOS

Por vía del cloroformo (como se dice en el argot boxístico) el director general de la CONADE el “todo terreno” Alfredo Castillo Cervantes, acaba de darle un duro golpe a la mandíbula a toda la estructura del Deporte Nacional en especial, los juegos deportivos de la Olimpiada Nacional Juvenil (deporte multidisciplinario amateur donde participan las 32 entidades federativas),con decirles que es la antesala a los juegos centroamericanos y del caribe, Panamericanos y los juegos Olímpicos, el problema de fondo se desconoce, lo verídico es que las propias autoridades deportivas de la CONADE y el INCODE, sin previo aviso echan abajo una convocatoria oficial ya distribuida a las entidades federativas, para los próximos juegos de la Olimpiada Nacional 2017, el motivo al parecer todos los deportes de conjunto quedan fuera de esta modalidad el (Futbol Asociado, baloncesto, balón mano, beisbol y el voleibol) para darle paso exclusivamente al deporte individual, en pocas palabras de le dieron un gancho al hígado a los talentos deportivos y a los atletas de alto rendimiento.

Comentan algunos los peritos en materia deportiva que el problema es por dónde empezar y como pintan las cosas la siguiente justa deportiva que tiende a desaparecer son los “Juegos Deportivos Nacionales Escolares del Nivel Básico” (primarias, secundarias, ligas deportivas y clubes oficiales) esperemos que en la última junta técnica del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación física y el deporte en la Educación Básica (CONDEBA) que dirige el Profr. Jaime Figueroa Velázquez, cierren filas para que los juegos escolares no queden fuera del esquema deportivo.

Esperemos que reaccionen positivamente las autoridades deportivas del Gobierno Federal y Estatal y den marcha atrás a esta disposición dictatorial implementada por director general de la CONADE que sigue echando a perder el deporte Mexicano, como el democrático y tirano director del instituto Colimense del Deporte quien anda nadado de muertito desde hace año, sin dar muestras de como activar el deporte federado, estudiantil y el popular.

Desgraciadamente Fernando Mendoza Padilla titular del órgano rector del deporte colimense no tuvo injerencia en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, tal vez por falta de capacidad para el manejo del deporte, no plasmo en el documento oficial ni siquiera un reglón estratégico dedicado al deporte. No existe un trabajo bien planeado con metas definidas, no existe coordinación estrecha entre el CONDEBA y JUDENEMS ninguno aterriza proyectos y programas deportivos, la improvisación es el sello del Órgano Rector del Deporte Colimense, en pocas palabras el deporte colimense es un verdadero desastre.

Hace unos cuantos días algunos padres de familia comentaron que el equipo de voleibol femenil que representó a la escuela secundaria Guillermo Uribe Bazán (Técnica Pesquera de Manzanillo) que participó en los pasados juegos deportivos escolares que se celebraron los días 6 al 10 de junio 2016 en la ciudad y puerto de Mazatlan Sin. Quedaron campeonas nacionales en la disciplina del voleibol.

Han transcurrido siete meses que el Secretario de Educación, el titular del INCODE quedaron formalmente de entregarles un merecido reconocimiento y a la vez visitar y saludar al gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez por la hazaña realizada y el haber dejado en alto el nombre del estado de Colima en la justa deportiva realizada en Mazatlán Sin.

Pregunta obligada para Nacho Peralta ¿es de esa manera grosera, falta de respeto como se motiva a los deportistas Colimenses?¿dónde quedó la respuesta a la reclamación hecha por los padres de Giovanni el ajedrecista Manzanillense que se ganó un lugar para asistir a los juegos deportivos escolares, la SEP se encargó de hacerle tablas el campeonato estatal, porque aquí no hubo juego limpio?, los deportistas están molestos con las autoridades Educativas especialmente con la titular de los servicios educativos en Manzanillo, Mayahuel Hurtado Ortiz la “diosa del pulque y el maguey” ni las manos metió al fuego para tratar de buscar una solución a este problema de carácter deportivo, mucho menos va dar solución a los problemas sociales y educativos de bullying que existe en la secundaria federal No.15 conocida como la ”Machetera” en donde todos los días se convierte en exhibición de peleas callejeras entre alumnos y alumnas del plantel educativo.

En tus manos esta Nachito estos tres funcionarios de plano no funcionan, deberían renunciar a los cargos por ineptos e irresponsables.

* Que guardadito se lo tenía el “Mugrozovichs” de Alberto Nando Quintal, todavía director del instituto municipal del deporte, pues resulta que la entrega recepción de la alberca semi-olìmpica propiedad del H. Ayuntamiento de Manzanillo antes “concesionada” a la familia Michel Galindo, no fue del todo grato, dice el Tal-Iván Molacho que el problema se agudizo por algunos faltantes y existe la posibilidad de que se vean las caras en los tribunales, ya que la familia Michel Galindo, dejaron un Tsunami en la alberca al desaparecer filtros, mangueras, señalamiento de carriles, escaleras, lámparas etc. Total que la alberca sigue sin dar servicio al pueblo por falta de material y aditamentos químicos que lleva la instalación, mientras eso sucede por los rumbos de la unidad deportiva 5 de mayo, la presidenta municipal sigue soñando con la candidatura a diputada federal…

* No tiene la culpa el indio sino quien se lo hizo compadre, resulta que el maestro en funciones, regidor y presidente de la comisión del deporte del honorable Ayuntamiento de Manzanillo, el profr. Cristian Sánchez Cossío, sale en defensa de la primera autoridad Municipal argumentando que fue aprobado por el cabildo municipal 5.5 millones de pesos para el deporte, lo que no saben los deportistas, es que la mitad de esa cantidad, es para pagar sueldos y prestaciones de los trabajadores sindicalizados y de confianza asignados a la dirección de deportes y la otra mitad tampoco saben a dónde van a parar los recursos económicos, las instalaciones deportivas siguen en pésimas condiciones, a los justas deportivas oficiales (la Olimpiada Nacional Juvenil) cada vez son menos equipos que representan al municipio de Manzanillo. ¡A que Sánchez Cossío te ganó la ignorancia! ponte echarle una ojeadita al documento oficial llamado “Reglamento del Instituto Municipal del deporte” allí dice claramente que el 1% que ingresa a las arcas de la tesorería municipal por pagos de impuestos y otros rubros debe de ir directos al instituto municipal del deporte. Ahí te va otro torito Cristian y Mugrozovich ¿quien autorizo a la empresa y constructora fincar cimientos para un paso peatonal dentro de las instalaciones deportivas de la Manuel J. Clouthier (la Negrita) al recinto portuario?