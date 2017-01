AUSTERIDAD MUNICIPAL

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

Después de los acontecimientos que vivimos los mexicanos a partir del primero de enero del año 2017 con el famoso gasolinazo, era de esperarse que todo los insumos, impuestos, el vital líquido y la canasta básica (leche, huevo, tortillas etc.) afectara la estructura económica de la clase social media / baja (obreros y campesinos) más desprotegida por los tres niveles de gobierno, ahora más cincuenta millones de mexicanos jodidos en pobreza extrema corean a grito abierto “EPN por bonito y bonachón vas directo al paredón por ratero y cabrón”.

Mientras esto sucede a nivel proletariado, los que se encuentran en el callejón sin salida, molestos y desconcertados, son las confederaciones y las cámaras nacionales (COPARMEX, CANACINTRA, CANIRAC Y CMIC) los argumentos son claros y fundamentados, la cúpula política de este país, nunca los tomaron en cuenta, mucho menos parecer (Hacienda y Crédito Publico, Economía, Gobernación y la propia Presidencia de la República) en las estrategias “planeadas” (el alza de los impuestos a los Hidrocarburos) fueron consensadas y dictadas desde la residencia de los pinos, con el visto bueno de la CONAGO (Confederación Nacional de Gobernadores), las Cámaras Nacionales no les quedó de otra que disciplinarse, en cambio la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se salió del huacal fijando una postura de molestia e inconformidad por la volatilidad de materia gris de algunos Secretarios de Estado y asesores políticos de EPN, lo han orientado en cuatro años que tiene en el poder, directamente y sin tocar baranda al DESPEÑADERO.

Se aproxima el mes del amor y la amistad (Febrero) tenga la plena seguridad que como apunta el huarache, todo parece indicar que EPN nos tiene otra sorpresa ¿será acaso en el sector Salud?, cuánta razón tenía Pedro Ferriz de Con (periodista y conferencista) cuando fue titular del noticiero grupo Imagen al realizar una encuesta radiofónica y a través de las redes sociales, menciono que el poder legislativo la( cámara de diputados del congreso de la unión y la de senadores), deberían de estar integrada por gente preparada académicamente y de criterio amplio, de los 500 diputados federales solo 300 tienen poder de convocatoria y los 200 restantes, solo servían de paleros y de los 128 senadores 100 estaban en condiciones físicas y mentales y los 28 restantes su especialidad son las mañas y triquiñuelas a la sombra del sindicalismo, en pocas palabras rateros de corazón.

Parte de la salida de Ferriz de Con del noticiero grupo Imagen, se la debe al Secretario de Gobernación Osorio Chong ya que este, puso un ultimátum pidiendo la cabeza de Pedro Ferriz a los propietarios del grupo empresarial Ángeles de Olegario Vázquez Aldair, era tanto la audiencia radiofónica y el poder de la comunicación que incitaba a los radioescuchas a levantarse en pie de guerra, en contra de EPN poniéndolo como palo de gallinero por las atrocidades e injusticias cometidas por el ejecutivo federal en contra de la ciudadanía, por ejemplo no estaba de acuerdo con Peña Nieto de cómo se maneja el poder legislativo, los presupuestos que tiene asignado INE (Instituto Nacional Electoral) para los partidos políticos, algunas Reformas estructurales no tenían sentido común mal planeadas sin resultados a corto y mediano plazo en especial, la reforma educativa, energética y la Hacendaria.

Con el tiempo la herida se fue agrandando en contra del sistema político orquestado por Peña Nieto y Osorio Chong, después de la partida de Pedro Ferriz de Con de los medios informativos (radio y televisión) ahora en estos momentos cuando el país está enardecido por los acontecimientos de todos conocido, el partido tricolor puso en tela de juicio, argumentando los partidos políticos deben reducir el número de diputados y senadores para quitarle carga económica (sueldos, dietas, cuentas telefónicas, aguinaldos jugosos, seguros de vida) al país ¡a que políticos tan considerados! gracias al poder legislativo este país está hundido moral y económicamente (el dólar, Reformas estructurales, Trump, gasolinazos, inseguridad, gobernadores ladrones e impunes, más lo que se acumule esta semana).

En lo que respecta a Manzanillo la edil porteña Gabriela Benavides Cobos y su cuerpo edilicio (regidores municipales) permanecen con la boca cerrada y de paso las puertas de los cubículos de donde “despachan” sin dar respuesta a la población por que el aumento de impuestos al predial, agua potable y otros servicios, según el “Talibán Molacho” comenta que todo lo referente con descuentos, favores y condonación de impuestos deberán pasar primero que todo, por el visto bueno de la alcaldesa Gaby Benavides en la romería del “Miércoles ciudadano” cuidado que algún regidor o diputado trate de robarle imagen, pues se dice en el argot político que la alcaldesa está en el ranking para el 2018 avocada para una diputación federal (todavía no se sabe por cuál partido político, pero el ejercito de paleros y de la UVA están listos para atacar al enemigo) lo que sí se sabe es que hay arreglos en lo oscurito con Nachito Peralta y el baby verde.

PERFILAZOS

***Comenta el “Talibán Molacho” que en vez de andarse frotando las manos Gaby Benavides en espera de la candidatura del 2018, debería corregir el rumbo de la oficialía mayor, dicen que el titular de esa dirección trae negocios turbios con la gasolinera oficial que surte de hidrocarburos al parque vehicular del ayuntamiento, dicen que los litros de gasolina y diésel que allí se despachan, son de a 800 ml. La pregunta es y los otros 200 ml. A que bolsa (no creo que a la de valores) se están depositando? Hay trabajo para el síndico y regidores encargados de la comisión de los billetes.

***Los porteños necesitados del calor de los regidores como a cada inicio de año hay que pagar impuestos se preguntan a que horas despachan en sus cubículos, mejor dicho a qué horas desquitan el sueldo que les paga el pópulos de lunes a viernes (aclaro no todos) hasta cuándo van a tomar la responsabilidad que les confió la gente que voto por ellos? Sería conveniente ahorita que anda de moda como adelgazar las nóminas, se pusieran a fusionar direcciones por ejemplo: Atención ciudadana/ participación ciudadana/ jefe del departamento de atención ciudadana, que acaso no es la misma función? entonces porque triplicarla? Están allí los compromisos de campaña de Gaby Benavides?

***Don Abel Jiménez Sindico del ayuntamiento porteño, demuestra que de política no sabe nada al mencionar que el ayuntamiento ahorró 200 millones de pesos, lo que no especifica en qué? Lo que el pueblo quiere saber a ciencia cierta es cuánto ganan en realidad los regidores y porque en la página del ayuntamiento no está publicado en la ley de transparencia Fiscalización y Rendición de cuentas? Como dice el traicionero y chaquetero del diputado (LAC) GUICHIN ¡hay trabajo!