Explican teoría del afecto y la subjetividad, en la UdeC

*Alí Lara, investigador postdoctoral en el Departamento de Sociología de la City University of New York, impartió curso del tema en el aula de posgrado de Psicología.

El Centro Universitario de Estudios Sociales (CUIS) y la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, realizaron el curso “Afecto y subjetividad”, que impartió Alí Lara en el Aula de Posgrado de Psicología.

Alí Lara, quien por segunda ocasión visita esta Casa de Estudios, explicó que en esta ocasión abordó el tema del afecto y la subjetividad de manera más directa: “A veces al cuerpo le suceden cosas antes de que uno se dé cuenta de que algo está pasando; eso es el afecto, y luego, éste repercute en las cosas conscientes, a lo cual se le llama subjetividad”.

Reiteró que este campo aborda el estudio y la relación de los procesos del cuerpo y la comprensión; además, reveló que durante el curso se realizó un recorrido histórico de la subjetividad y la definición del afecto, así como del problema de la relación entre ambos conceptos.

Alí Lara mencionó que en el segundo día del curso se abordaron algunos ejemplos, la forma de usar esta teoría en diversas investigaciones, así como algunas de sus aplicaciones.

Asimismo, manifestó su intención de regresar a esta Casa de Estudios: “Me encanta Colima, además de que he encontrado un buen nivel en los estudiantes, que no le piden nada a los de New York. Si me vuelven a invitar, yo encantado”.

Alí Lara, mexicano, es doctor en Psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona, España y actualmente investigador postdoctoral en el Departamento de Sociología de la City University of New York y profesor asistente en el John Jay College de la misma institución.