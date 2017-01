LeidyKioscos y Monsieur Antero

“Hay silencios que lo dicen todos y palabras que no dicen nada”

Anónimo.

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Jueves 19 de Enero 2017

Déjenme decirles que: Los colimenses (en especial los porteños) nos quejamos, con razón, de cómo, los diputados federales panistas Gretel Culin Jaime y Fernando Antero Valle nos quedan a deber por todos lados, ambos son, producto del desastre legislativo federal que tiene su epicentro en la corrupción.

Dice Gabriel García Márquez que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una secreta. Que la primera es abierta, que parte de la segunda debe serlo y que la secreta es de absoluta intimidad. Estoy totalmente de acuerdo.

¡Peeeeeeeero! Cuando los políticos hacen públicos los temas privados, o cuando esos temas los presentan en forma pública y no pueden ser ocultados nos presentan una perspectiva de quienes son esos políticos sinvergüenzas.

#LeydiKioscos y Monsieur Antero son dos pájaros de cuenta, maestros del engaño y la mentira, convenencieros, chuecos y corruptos, ambos, profesan el sentir político de su compañero panista Javier Lozano.

Gretel Culin Y Fernando Antero desde la Cámara de diputados federal van alentando la corrupción y la impunidad, su ineptitud es cosa aparte. Así pues contamos con dos legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) muy transas, muy trinqueteros, excesivamente corruptos, éste par de angelitos manejan una bolsa anual de 60 millones de pesos, incluidos 20 que le corresponden a la diputada federal Eloísa Chavarrías a quien han excluido de esa prerrogativa, quedándose con la lana.

Este par de hampones y vividores políticos piden a los alcaldes de su partido (PAN) el módico moche del 10 o el 15 por ciento para hacerles llegar los recursos provenientes del “ramo 23”, ni el alcalde capitalino Héctor Insúa ni la presidenta municipal del puerto Gabriela Benavides y mucho menos Yulenni Cortés del municipio de Villa de Álvarez se han prestado a las triquiñuelas de #Leydimoches y de su socio, “Monsieur Antero trinquetes”.

La Gretel y el Antero en su cinismo se adornan asumiendo que están comprometidos en el combate a la corrupción. Pero en la práctica, estos chuecos legisladores federales de Acción Nacional son un par de sinvergüenzas que se cubren con la misma cobija percudida y hedionda, debajo de la cual esconden sus peores inmundicias.

Los porteños conocen, y muy bien de que pata cojea #LeydiKioscos. A Gretel Culin, se le ubica por su conducta licenciosa que raya en el escándalo, por su facilidad para el “amor” y para libar que por su trabajo legislativo, #Leydimoches, llegó a la Cámara de diputados federal por la vía plurinominal gracias a Jorge Luís Preciado a quien ya se le volteó traicionándolo y dejándolo chiflando en la loma. A ver si con esto entiende el Senador Preciado la vieja sentencia del viejo refrán: “Caras vemos, 15 por ciento es el moche… ¿O cómo iba?

Son días de traición, por lo tanto un Senador (Preciado) sin memoria está condenado a repetir cíclicamente su error y volver a solapar a políticos trampas como Fernando (Monsieur) Antero Valle, tipo que nunca ha ganado una elección, dos veces regidor, otras tantas diputado local y ahora diputado federal, panista ambicioso, desleal, tramposo y cínico, él y la Gretel, nunca podrán justificar las negativas consecuencias del gasolinazo mucho menos, su podrida actitud política de pedir el 10 y hasta el 15 % de moche para conseguir recursos para los municipios.

Vienen tiempos malos para este par de políticos mafiosos del Partido Acción Nacional, sobre todo, frente a las turbulencias políticas que se han desatado en su contra al desnudarse su torcido proceder que lastima a una sociedad, hoy, encabronada, que ve en este par de diputados federales la viva imagen de la corrupción.

Acción Nacional nunca más debe ofrecer como oferta política a tipas y tipos como estos con una larga cola de desprestigio, perniciosos para la sociedad.

Ahí se ven.

ENLACITOS

ALUSHE: Los actos de corrupción y desviación de recursos aflorararon muy pronto, es más, desde el inicio del mal Gobierno de Nacho Peralta, su Secretario de Planeación y Finanzas Carlos Noriega García, mejor conocido como Alushe (Así le dicen sus cuates del barrio yo no ando de llevado) lleva mano y uñas en la carrera de la corrupción.

ENCABRONADA: Muy molesta y enojada La Gobernadora madre con el diputado federal “Kike Rojas” por sus reuniones con el ex líder del PRI estatal El Tamacuaz y con periodistas libres del G-8.

La decrepita y remolona tía de Nacho Peralta no entiende que ya NO asusta a nadie con su monstruosa cara cirujiada, lo de ella es la extor$ión periodí$tica y ver cuánto le va a $acar a Ignacia de Noche. Solo eso.

¿Estará enterada La Gobernadora madre que éste Zorro interplanetario se reunió en una larga plática que duró tres horas y media con su sobrino Nacho Peralta? < Testigos los hay y, de calidad >, pobre, va hacer chile con el cul…o.

