En México, cada día es más difícil evadir el pago de impuestos: Experto

En el mes de abril de cada año, recuerda en entrevista el profesor-investigador Pedro Flores García, de la Facultad de Contabilidad y Administración (FCA) de la Universidad de Colima, vence el plazo para que la personas físicas declaren las ganancias que tuvieron al 31 de diciembre del año anterior.

En el caso de los asalariados, dijo, es el patrón quien hace el cálculo y quien paga por él los impuestos, a menos que el contribuyente gane más de 400 mil pesos al año o que tenga otro tipo de ingresos.

Los impuestos, dice Flores García, “son importantes para que el Estado cumpla sus funciones, como brindar seguridad, salud, educación o infraestructura. Además, de acuerdo con la Constitución, los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, esto de manera proporcional y equitativa”.

Sobre la idea de que en México muy pocos pagan impuestos, dice que eso era antes, que hoy en día, con los avances tecnológicos, los múltiples acuerdos firmados por el país y con un organismo de fiscalización autónomo, es relativamente fácil saber si alguien paga o no sus impuestos.

Antes, añadió, el fisco sólo revisaba al contribuyente y lo que éste declaraba. Hoy, con los tratados y acuerdos con otros países, se obliga a notarios y a la banca a informar al fisco sobre los recursos no declarados. “En mi opinión, no es recomendable dejar de pagar impuestos; para empezar, porque se pueden cometer delitos, y un dinero que no se paga, al final se puede triplicar, porque hay que pagar algo que se llama actualización, esto es, la pérdida del poder adquisitivo del dinero; hay que pagar recargos, multas, y hasta podría haber una pena corporal, como la cárcel”.

Al final, dice, “todos pagamos impuestos, bien por nuestro trabajo como asalariados o al comprar algo, un refresco o gasolina”.

En caso de que el contribuyente detecte alguna anomalía, aconsejó, puede solicitar el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que ya tiene oficinas en Colima, por el Tercer Anillo Periférico 155, Residencial Esmeralda.

Quienes vayan a hacer su declaración, dijo, pueden consultar el portal electrónico del SAT (Sistema de Administración Tributaria): www.sat.gob.mx o de la PRODECON: www.prodecon.gob.mx, o bien apoyarse en el Colegio de Contadores Públicos de Colima, donde pueden bridarles una lista de contadores públicos que pueden apoyarlos.

Pedro Flores García, profesor-investigador de tiempo completo de la Universidad de Colima, es experto en asesoría patrimonial y de impuestos; tiene maestría en Finanzas y un doctorado en Ciencias de lo Fiscal.