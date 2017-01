GOBIERNO OBESO

PERFILES POLÍTICOS

Luis Antonio Barbosa Zamora

Nada que ver con el problema de salud pública más grave del siglo XXI, el sobrepeso y la obesidad, como es del conocimiento, el estado de Colima, sigue ocupando los primeros lugares. El tipo de adiposidad que ahora hacemos referencia y que tiene en el hartazgo a los colimenses, son los doce meses que lleva en el poder JIPS, algunos fieles seguidores comentan que Nachito no ha mostrado humildad y sencillez que se manejaron en los slogans publicitarios de la campaña política JIPS, todo quedo depositado en la basura, una vez ganada la elección del 2016, el rostro y la personalidad de Nacho Peralta dio un giro 360 grados.

La novatez y la falta de oficio político para dirigir al estado de Colima le está cobrando la factura, algunos secretarios andan volando en el universo cibernético con visiones complejas, sin una ruta económica, finanzas desordenadas de parte Carlos Noriega García, Secretario de planeación y las finanzas públicas, quien no ha podido aclarar los gastos del gobierno del estado tales como: los constantes viajes al extranjero de Nacho Peralta, la compra de la propiedad de su tocayo Nacho Coronel, los negocios oscuros del parque metropolitano de Colima, la sospechosa compra del predio la campana, el auditorio Manuel Bonilla Valle, los gastos excesivos del Secretario de Turismo, camionetas blindadas, exageración en la seguridad personal del gobernador.

El Secretario de gobierno Arnoldo Ochoa González está más empecinado darle en la madre a los artículos 6 y 7 de la constitución política de los estados unidos Mexicanos, con tal de cuidarle la espalda a JIPS, comprando conciencias comentan, inclusive algunos analistas políticos dicen que los principales de los dueños de los diarios matutinos que circulan por estado de Colima, fueron ellos los que entregaron el cuarto poder al ejecutivo del estado de colima (Carlos Valdez Ramírez, de periódico el Noticiero, Héctor Sánchez de la Madrid del periódico Diario de Colima y Leticia Castro López de los periódicos Ecos de la Costa y el Correo de Manzanillo) estos esbirros del periodismo están etiquetados como los responsables directos de sacrificar, estrangular, vetar y amordazar a periodistas y columnistas prestigiados leídos durante muchos años en sus “prestigiados Diarios” a cambio de publicidad y otros intereses particulares, el motivo de la desaparición de columnas periodísticas, es por simple hecho de no comulgar con la política trazada por el ejecutivo del estado JIPS. (Acuérdate lo que le pasó a Javier Duarte de Ochoa fue señalado como el autor intelectual de asesinar periodistas) no vayas a cometer el mismo error.

Colima en estos momentos es un estado turbulento y descontrolado, el tejido social anda por los suelos, el estatus social de JIPS lo ha llevado a la desigualdad social, todo por defender los intereses del ejecutivo federal en materia energética y no así lo que manda la sociedad colimense, no a la alza de los precios de las gasolinas, diésel y gas, sin embargo hace unos cuantos días atrás Nacho no sintió lo duro sino lo tupido, el cierre de las carreteras por parte de los tráileros, la apertura gratis de la caseta de cobro Manzanillo- Cuyutlàn, el cierre total de los accesos al recinto portuario, ante estos hechos lamentables resulta que ahora Nachito recula dice todo lo contrario, que apoyara algunas decisiones en donde se vean beneficiados el pueblo colimense y buscara las estrategias adecuadas, con un solo objetivo, darse baño de pueblo. Verdad que salió igualito a EPN no son confiables?.

Colima se está desmoronando en tan solo un año que lleva en el poder JIPS no existen elementos de identidad social, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, es un verdadero desenrascanco, (palabra portuguesa que significa la habilidad para resolver un problema sin tener los conocimientos ni las herramientas necesaria, contando solamente con el ingenio, la improvisación y una absoluta ausencia de planificación) no es confiable en los contenidos, las estrategias están fallando, no hay fortalezas y si muchas debilidades, las oportunidades no existen en el documento oficial (PED) los Secretarios del ejecutivo estatal, se han encargado de interpretarlo como mejor les convenga, no existen los productos y seguimientos que se vean reflejados en la sociedad colimense principalmente en las Secretarias de Desarrollo Social, la de Fomento Económico, la de Cultura, Educación y de Salud, acaso existe en el organigrama del Gobierno del estado? ¿Qué hubieran hecho ustedes?, de parte de la sociedad colimense tenga la plena seguridad que se inclinarían por un juicio político a Nachito, los secretarios del gobierno del estado y diputados locales, de plano correrlos por incompetentes, por falta de ética moral y por deshonestos.

PERFILAZOS

• En Manzanillo la presidenta municipal Gabriela Benavides Cobos, no canta mal las rancheras ya es hora de poner orden en la casona de Juárez 100, empezando por el hermano incómodo que goza de cabal salud Carlos Benavides Cobos uno de sus defectos es que el joven inexperto de prepotente y majadero no lo bajan funcionarios de primer nivel que no conjugan la palabra “nepotismo“ al puro estilo Chilango. También es cierto que algunos directores se han apoltronado detrás del escritorio sin saber qué pasa en Manzanillo, mucho menos se han dado cuenta que su dirección no funciona como por ejemplo la dirección de Tránsito y Seguridad pública Municipal, Servicios Públicos, Cultura, Deportes, DiF Municipal, Obras públicas, Instituto de ferias exposiciones y eventos especiales no ha rendido cuentas claras del pasado carnaval y la Feria de Manzanillo 2016 pregunta ¿acaso hubo saldo a favor o en contra números rojos o negros? ¿ la clásica todo lo que entro salió?.

• De plano a quien le corresponde la limpieza y el mantenimiento del centro histórico en especial los arcos que llevan los nombres de tan prestigiados y honrosos Manzanillenses que perdieron la vida en el cumplimiento del deber, en aquel avionazo tan polémico a Guillermo Díaz Zamorano y Roberto Preciado Cuevas. De una vez por todas ya dejen de echarse la bolita el gobierno del estado y la presidenta municipal de Manzanillo, son trece años de la inauguración y nadie mueve una mano para el mantenimiento y limpieza urge manzanillo da mal aspecto al turismo nacional e internacional.

• Nachito Peralta los porteños preguntan cuándo vas entregar al pueblo de Manzanillo el muelle de la catorceava flotilla naval ubicada en el centro histórico de Manzanillo, el paseo del centenario “Rompeolas”, el muelle de cruceros turísticos, promesas de campaña no superadas, no cabe la menor duda que manzanillo sigue secuestrado por los mandos navales, petroleros y actualmente por la API, la ciudadanía se pregunta dónde está ACIMAN? .