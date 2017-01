PERFILES POLÍTICOS

Luis Antonio Barbosa Zamora

Ni manzanillo ni los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán que conforman el Segundo Distrito Electoral Federal merecen tener el castigo de que los represente en la Cámara Baja del Congreso de la Unión Doña Nadie que es la jacarandosa, siempre puesta y dispuesta al vacilón, al reventón como a ella tanto le gusta, Gretel Culin Jaime, mejor conocida entre la tropa azul como la diputada ‘selfies’, tal como la bautizó su propio dirigente nacional Ricardo Anaya Cortés por su desmedido gusto a auto-fotografiarse a la menor provocación y a subir a las redes fotos y fotos con Juan de la tiznada.

La también conocida en el Puerto como “lady kioskos” por haberse metido a una de estas tiendas de conveniencia con todo y su potente camioneta andando en la fiesta, en los más de 15 meses que lleva ya disfrutando de ricas dietas, bonos a apasto y moches millonarios en los recursos que baja a los ayuntamientos locales con el respectivo 10% de comisión, nada importante ha hecho ni a favor de los manzanillenses ni de los colimenses en general, y a pesar de ello se ve desde ahora ya como senadora de la Republica el próximo sexenio 2018-2024.

Cuando la relajienta mujer se hubiera más que conformado con repetir de regidora en el ayuntamiento porteño donde ya cobró como tal el trienio 2006-2009 sin haber hecho nada significativo sino todo lo contrario, se ganó a pulso los afectos del entonces muy influyente senador por su mismo partido, Jorge Luis Preciado Rodríguez, al grado de que éste la colocó en un lugar de privilegio en la lista de candidatos plurinominales del PAN a diputados federales para que llegara a la respectiva Cámara sin tocar baranda, pasando por encima a otros cuadros blanquiazules de mayor valía y competitividad electoral. En la imposición de su caprichito llevó el dos veces candidato a gobernador del estado la penitencia, pues nada le aportó en votos la hija de Evelio Culin que a la hora de la verdad resultó puro jarabe de pico, nada pudo hacer ante el embate del dos veces alcalde de Manzanillo y ahora también diputado federal plurinominal como ella, Virgilio Mendosa Amezcua, que le pegó sin misericordia a su padrino Jorge Luis, como ella le llama.

El haberle dado a la Culin la preferencia en el otorgamiento de tan privilegiada distinción y pase directo a la Cámara de Diputados fue factor determinante en la derrota electoral de Jorge Luís Preciado Rodríguez en las elecciones estatales de 2015, pues se perdió de por lo menos un gran aliado externo a su partido como pudo haberlo sido el ex diputado local y ex alcalde de Minatitlán, Alejandro Cicerón Mancilla González, no se diga de quien ocupó similares cargos en Colima, Federico Rangel Lozano.

Pudieron más un par de encantos femeninos que la suma electoral que hubieran representado los Mancilla González y los Rangel Lozano en una contienda cerrada como lo fue la que se libró el domingo 07/06/2015. Indonecio, como José Alfredo Jiménez, Jorge Luís siempre cae en los mismo errores, pues ya le prometió a su dulcinea costeña, Gretel “la diputada selfies” Culin Jaime, hacerla senadora de la Republica para el próximo sexenio llevando como pareja de fórmula al rey de las plurinominales en Colima Fernando “el finito” Antero Valle.

La dupla Gretel-Fernando irá directa a la derrota electoral el primer domingo de junio de 2018, sólo quien vaya a la cabeza llegará perdiendo al Senado, mientras que el segundón quedará a la vera del camino. Al tiempo. Se equivoca de pe a pa el ave de las tempestades que es el también plurinominalero Jorge Luís Preciado Rodríguez al pretender, una vez más, imponerles su santa voluntad a sus compañeros de partido y a los electores en general. La gente ya está cansada de que tantas veces los dirigentes panistas le hayan fallado, de que sólo se hayan servido de ella para enriquecerse desde los cargos públicos a los que han llegado gracias a su respaldo, pero todo tiene un límite y en 2018 puede cobrarles su soberbia y engreimiento.

Y es que nada tienen que hacer ni Culin Jaime ni Antero Valle ante otros panistas que con votos contantes y sonantes han acreditado con creces su aceptación popular como la ex diputada local y alcaldesa en funciones de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos; la diputada federal de mayoría relativa, la tecomense Eloísa Chavarrías Barajas; y quien también ha desempeñado estos cargos más los de diputada federal y senadora de la República, Martha Leticia Sosa Govea, por el lado femenino, mientras que por lo caballeros Fernandito palidece ante el presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García Negrete, no se diga el de la capital del estado, Héctor Insúa García.

PERFILAZOS

• A la diputada “selfies”, “lady kioskos”, Gretel Culin, la semana pasada la entrevistó a modo el locutor tecomense Eduardo Calderón, quien le preguntó qué era el IEPS y como respuesta puso cara de ¡what¡ soltando un largo rollo que nada tuvo que ver con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que los consumidores pagan por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos.

•En la capital del estado dan por hechos los inminentes ceses de los secretarios de Educación, Salud y General de Gobierno. ¿Será?