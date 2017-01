RECONCILIACIÓN Y POCA POLÍTICA

“La reconciliación es una expresión genuina de amor”

JMC

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Jueves 12 de Enero 2017

Déjenme decirles que: Como si se tratara de un simple recurso retórico para adornar o rellenar un discurso sin sentido, convocar a la tranquilidad y la unidad en Colima es algo serio.

Exige una serie de acciones para reponer la credibilidad y la confianza, hoy, ya perdidas por el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien tenía por primera obligación “defender los supremos intereses de los Colimenses”. No ha sido así.

Nacho de Día lanzó el llamado sin hasta ahora hacer nada, ni renunciar a las prácticas que avivan el malhumor social, el cual, arroja, un resultado contrario al supuestamente pretendido.

Hasta ahora, lejos de sustanciar la convocatoria, Ignacia de Noche le apuesta al solapamiento de viejas prácticas y vicios, mismos, que van vulnerando el tejido social en vez de amalgamar la unidad, esto, en lugar de arreglarlo, le descomponen aún más las cosas.

La pérdida del horizonte estatal cuestiona, ahora, la propia viabilidad de Colima. Afloran muchas dudas, entre otras, la virilidad del mandatario colimense más entretenido en restablecer sus relaciones afectivas…y de las otras, con el mancebo corrido de un lujoso departamento en la ciudad de México, relación que manifestara públicamente el ahora Gobernador del estado en una estación de radio (Ángel Guardián, 98.5 FM)

La reconciliación, por cierto, muy publicitada en los medios oficiales por los oficiosos columnistasnachoperalta@gmail.com en el acto de “salutación” priista dejó entrever lo que ya se sabía y que hoy, se confirma con “el abrazo” al amigo sentimental perdido, hoy de regreso, al paraíso de los afectos, suspiros y los cariños reencontrados.

Desde el pasado 1 de noviembre del 2015, Colima, en el sentido de Estado se va desmoronando, Nacho Peralta como Gobernador se desmorona, no da más de sí, la economía de su administración se tropieza con un secretario de Finanzas que tan sólo es un buen tenedor de libros, el tejido social se desgarra, la inseguridad imparable reporta ya en tan solo lo que va del año más de 50 asesinatos.

Nacho de día va haciendo de Colima un estado inviable, el engranaje de su gabinete cruje ante el volumen y el peso de los problemas no resueltos. La circunstancia no le es ajena a Ignacia de Noche, ésta, finge no verla y sufre el poder sin ejercerlo, cuando no, confunde el poder con el tener.

Podría decirse que el Gobierno peraltista está “acabado”, el momento reviste filos de peligrosidad, la economía se tambalea, el malhumor social adquiere tintes incontenibles, ha repuntado con más fuerza la violencia criminal en Colima y, la política de Nacho Peralta en lugar de repuntar al lado de los colimenses se desvive en lanzar loas al inútil presidente Enrique Peña Nieto, olvidándose por completo de los colimenses.

Los señores Gobernadores de Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León le han puesto la muestra, poniéndose del lado del pueblo anunciando que no permitirán una alza en el transporte ¿Nacho qué harás?

¿Qué consiguió Nacho en la reunión de la CONAGO que pueda ser relevante para los Colimenses? No consiguió nada, ojalá y sea honesto y abandone la CONAGO que sólo sirve para federar caciques.

¿Tendrá José Ignacio el valor de decirnos que el secretario de Hacienda Meade los mandó literalmente a la chingada y que sólo logró ser miembro de una comisión de Protección Civil? Vaya decadencia.

Entra Colima en este 2017 en una crisis de proporciones insospechadas, donde lo más relevante en los primeros días del año para la prensa oficialista ha sido la Reconciliación con su “Papichulo” José Manuel Romero Coello”, de ahí, pasamos a un Gobierno corrupto, sin liderazgo ni partidos políticos consolidados. Una crisis cuyos barruntos se han advertido en este espacio libre e independiente una y otra vez.

¡Viva el amore!

Ahí se ven.

ENLACITOS

CACIQUE FACCIOSO: Motivo de irritación e impotencia viven los estibadores-CROM ante las amenazas de su lideresa “La Gallinita Ciega” quien los ha amenazado de quitarles el trabajo si sabe o se entera a través de su KGB-sindical que repudian el Gasolinazo o asisten a marchas de inconformidad.

¿Hasta cuándo los estibadores-Crom aceptarán esa condición de esclavos a los que lo tiene sometidos La Chila en pleno siglo XXI?

PRIMERA LLAMADA: Los olores fétidos de la política se acercan a la CAPDAM. Avisados están.

EL SEGUNDO SOBRE: José Ignacio Peralta Sánchez es la hora de hacer cambios.

