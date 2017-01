EMOTIVA LEVANTADA DE DEDOS

Observador Político

Belisario Romero

Son los congresos quienes hacen las leyes y los diputados aprobarlas o desaprobarlas, para ello se envían iniciativas que en su mayoría son enviadas por el ejecutivo, muchas ya van maiceadas y convergen muchos intereses de grupo, económicos y políticos, que buscan elevarlas a ley para lograr el objetivo, desde luego hacerse de más poder.

Para aprobarlas se requiere del 50 + 1 de los legisladores, ahí es donde se requiere de hacer la labor de convencimiento de los diputados que no representan a la mayoría oficialista, y son los coordinadores de las bancadas los que tienen la autoridad de hacerlo- por eso es coordinador-, tiene que lograr sacar esa iniciativa cueste lo que cueste.

Así fue lo que pasó con la mentada Reforma Energética; en un principio se habló bonito, se vendió bien la idea, que ya no habría gasolinazos, que bajaría el precio del gas lp, la energía eléctrica, que se abría a la libre competencia para que PEMEX regularizará sus precios, es decir, al abrirse a la competencia reducirían los precios y se cacaraqueó que los resultados de dicha reforma se iban a empezar a reflejar en los próximos 3 años. Incluso se fueron al extremo al llamarla La Gran Reforma de México

La reforma se aprobó en el primer año de Peña Nieto, se promulgó en enero del 2013, y si los resultados se empezarían a ver en los próximos 3 años, es decir, en el 2016, era el año pasado que debimos haber empezado a vernos beneficiados con ella, pero no fue así, si bien el precio del combustible se mantuvo estable desde enero hasta diciembre 2016, y no como en el sexenio del panista Calderón que subía centavos cada mes, para no subirle de un fregadazo en pesos; sí nos vimos perjudicados actualmente porque en enero del 2017 nos reciben con un gasolinazo que tuvo un incremento de hasta un 20 %, nos mantuvieron el precio en el 2016, pero de qué sirvió si de un chingadazo nos lo suben, si nos hubieran hablado claro de una vez otro gallo nos hubiera cantado.

Ante ese panorama, vemos que la Reforma ha sido un gran negocio para la clase política, – más para quienes la aprobaron- y que ha sido el presidente Peña Nieto el que se ha encargado de irle lavando el cerebro a los mexicanos porque no le queda de otra; la reforma ya está aprobada, aunque no esté dando- con tantas mentiras ya ni creo que dé- resultados.

Esta Reforma se aprobó sin que los que la aprobaron leyeron el dictamen, o si lo leyeron no aprobaron el que leyeron, fue otro que a la hora de la votación les cambiaron. Quizás se cabildeó antes con las fuerzas políticas que firmaron el mentado Pacto Por México, pero a la hora de la verdad, hubo dinero de por medio, y posiblemente les cambiaron el dictamen de iniciativa de ley y ahora ahí están las consecuencias, por eso no quieren darle la cara al pueblo de México porque son los culpables de Mover a México. Me gustaría que algún legislador o interventor de los mismos me desmintiera, me encantaría debatir este tema que le duele a México.

***Mañana viernes estarán reunidos el #G8 en Manzanillo, esto a invitación de integrantes de ese municipio, de este grupo de amigos y columnistas denominado el Grupo de los Ocho. Agradeciendo la invitación a Saúl Sánchez, Javier Montes Camarena y Antonio Barbosa que nos recibirán con una comida a los amigos y compañeros de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez. Será importante dicha reunión porque definirá la agenda de trabajo a seguir en el 2017, además aprovechar para brindar por el año que comienza y que por cierto pinta muy bien. Ahí nos vemos amigos.

***A quien no le pinta muy bien el año es al gobierno estatal, ahora si se verá en la necesidad de apretarse el cinturón, pero de a de veras y no como siempre lo ha hecho de dientes para afuera. Y es que ahora que se dieron recortes presupuestales para este año, los estados se verán afectados en algunas áreas. Por ejemplo en Salud y Educación, es donde se dará ese recorte, pero no para obras o servicios, el recorte viene reducido para mejorar en servicios, no para contratar más personal o derrochar dinero en más burocracia. Lo digo para que después no quieran tratar de confundir y aprovecharse de la situación. Es cuanto.

***Si le preguntamos a la sociedad qué tema es urgente atender y solucionar por parte del gobierno, posiblemente al igual que la mayoría no sabría qué responder. Se están acumulando, está la inseguridad, desempleo, salud -por eso del zika, chikungunya, etc- vivienda, por poner un ejemplo-, y ya a estas alturas el incremento a la gasolina que se espera la escalada de precios. Esperamos que este año 2017 nos sorprenda positivamente porque ya no queremos dar más malas noticias y la quejumbre de los gobernantes de que no hay dinero, cuando en los hechos se demuestra lo contrario. Ojalá y se combata alguna de esas prioridades, con o sin “recursos”, pero que se combata. La gente ya quiere resultados.