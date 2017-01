EPN ¿POR CUÁL CAMINO VAMOS? ¿SERÁ ACASO HACIA UN SOCIALISMO DE ESTADO?

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

ALGO PARA REFLEXIONAR

Dicen algunos políticos que México está sufriendo una transformación saludable para nuestra economía, también es cierto que algunos gobernadores agradecidos han salido a la palestra para manifestarse a favor de Peña Nieto, por haber tomado la decisión acertada de subir el precio de las Gasolinas y el diésel, lo reprobable del ejecutivo Federal, es que le mintió al pueblo de México al declarar que con la nueva Reforma Energética todo cambiaría a favor de los mexicanos, además confirmo que en un corto tiempo seriamos testigos de estos alcances económicos que se reflejarían principalmente en los bolsillos de los que menos tienen, hoy las redes sociales y más de 50 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, se han encargado de poner las cosas en el lugar que se merece EPN.

Hace unos cuantos meses atrás la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) se reunieron los treinta y dos gobernadores el pasado mes de Noviembre en las bahías de Huatulco, Oaxaca, el anfitrión fue nada menos que el gobernador de Oaxaca Gabino Cue Monteagudo, el motivo de la reunión sirvió para medir los avances en materia de seguridad Nacional, dicho de otra manera, para cuantificar y verificar que entidad federativa lleva más asesinatos dolosos y de paso ver cuantos más se esperan para este 2017, lo cierto es que las estrategias en los mandos policiacos han sido inciertas y mal aplicadas, por lo pronto el crimen organizado les lleva demasiada ventaja.

Comentan algunos politólogos de alto rango que la reunión en Huatulco tuvo como objetivo primordial tres aspectos: primero el ejecutivo federal daría a conocer a la CONAGO que nuestro país se lo está cargando la Chi…da por culpa de dos mequetrefes economistas del ITAM (Luis Videgaray Caso y Agustín Carstens) que no supieron darle el rumbo a la economía de México, mucho menos administrar los bienes de la nación y el segundo para confesarse ante los integrantes de la confederación, que para inepto e inculto no se necesita plagiar y fusilar tesis, ni haber estudiado en las mejores universidades del país, tercero el presidente EPN les propuso a los gobernadores, que la única estrategia para que entrara dinero a las arcas de los gobiernos, era aplicando el impuesto especial que se paga por la producción y venta de importación de gasolinas, alcohol y tabaco (IEPS), no midieron las consecuencias y el problema llego más allá de lo esperado.

Si usted tiene la oportunidad de analizar en condiciones en estos momentos se encuentra México, a lo mejor coincidimos, México esta etiquetado a nivel mundial como el país de políticos oportunistas, ignorantes y corruptos, algunos de ellos carecen de ética y moral, el congreso de la unión y la cámara de senadores está plagada de este tipo de “servidores públicos” (Carmen Salinas y Ana Gabriela Guevara) vendieron a la patria por unos cuantos centavos, velan únicamente por sus intereses sin importarles quien los llevo al poder, no hay quien pare las aberraciones que hace el poder ejecutivo federal y judicial, no se aplica la ley para gobernadores corruptos la impunidad los protege, ahí está el caso de Javier Duarte de Ochoa, Tomas Yarrington Ruvalcaba, las autoridades policiacas no han dado con el paradero de estos sinvergüenzas, en cambio para buscar a Joaquín “ Chapo” Guzmán Loera, echaron toda la carne al asador (la DEA, La Cia, la interpol, la PGR, la Gendarmería, el Ejército, vaya hasta la policía de los supermachos de don Ruperto del Rosal y calzonzin el inspector).

Salvo su mejor opinión, México está al borde de surgir una revuelta social, como en su momento sacudieron al país los siguientes personajes:

Demetrio Vallejo Martínez 1958 secretario general del sindicato de los ferrocarrileros y fundador del partido Mexicano de los trabajadores.

Valentín Campa Salazar luchador social fundador del partido socialista unificado de México.

Genaro Vázquez Rojas en 1959-1960 maestro normalista egresado de la escuela rural de Ayotzinapa, formo la Asociación Cívica Guerrerense.

Movimiento Estudiantil de 1968 al frente maestros egresados de la UNAM y del Politécnico Nacional protestaron por los abusos del poder menciono algunos Tomas Cervantes Cabeza de Vaca, Marcelino Parello, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle “nuca aceptamos vivir de rodillas”, Guevara Niebla “soy mexicano comprometido con mi país” y otros más que se escapan de mi mente.

Lucio Cabañas Barrientos (1974) maestro rural egresado de la escuela normal de Ayotzinapa jefe del grupo armado “partido delos pobres” aquella frase que dijo “compañeros, esto es una prueba más de que por las buenas nunca habrá justicia para los pobres”.

Movimiento del Ejército de Liberación Nacional Zapatista (EZLN) 1984 termino vendido con el gobierno.

Isabel Miranda de Wallace “la terrible señora de Wallace” “fundación alto al secuestro” termino siendo protegida por Felipe Calderón Hinojosa, más tarde candidata por Acción Nacional al gobierno D.F. hoy Cd. De Mex.

Alberto Sicilia Martínez “Movimiento para la paz con justicia” por cierto Cubano de nacimiento “el poeta del camión” practica la doctrina marxismo/leninismo.

Y ahora que otro grupo de individuos surgirá para hacer frente a la serie de atropellos que está sufriendo el pueblo Mexicano, quien se echara ese trompo a la uña para enfrentar al poder ejecutivo en turno?