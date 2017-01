Acuerdan acciones en contra de los gasolinazos

*“Basta de imposiciones, de agachar la cabeza y de afectar letalmente el bolsillo de las familias”, afirman Gonzalo Castañeda, Patricia Mendoza y Carlos Olvera

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Colima, Col.- Representantes de limoneros y magisterio así como activista, se reunieron a las afueras de Palacio de Gobierno, para acordar acciones en contra de los gasolinazos que están afectando severamente los bolsillos de millones de mexicanos por los constantes aumentos a la gasolina.

Al cuestionar a Gonzalo Castañeda Bazavilvazo, líder del Consejo Limonero consideró esencial construir una estructura de organización para que se sumen a este tipo de manifestaciones, ya que los gobernantes, tan sólo se aseguran ellos y sus familias.

“Ya basta de imposiciones que no tienen ningún sentido, porqué no salió Enrique Peña Nieto a reducirse el sueldo el 30 por ciento tan él como los legisladores y, meter a la cárcel a los ex gobernadores corruptos y quitarles todos sus bienes, no tienen ninguna consideración de la gente”, precisó.

Puntualizó que el Pacto por México fue un amafiamiento que causó dañó al trabajador, al productor, a todo mundo, fue un asalto encubierto, las reformas según ellos generaban beneficios a los trabajadores en sí, fue una vil patraña.

Por su parte la activista Patricia Mendoza señaló que como pueblo se debe hacer un frente común, “ya basta de agachar la cabeza, está en nuestras manos resolver esta problemática, no podemos esperar que pase más tiempo, los gasolinazos están afectando a las familias, debemos unirnos nosotros mismos”.

Asimismo, manifestó que son gente que está preocupada por la situación económica, la salud y la educación de la gente, “todo nuestro sistema está podrido.

“Debemos levantar la voz y hacer lo que se tenga que hacer, para que nos escuchen como se hizo en su momento en el Congreso del Estado en contra de los diputados locales”, enfatizó.

Lamentó que representantes del gobierno del estado, cancelen constantemente las citas para hablar de este tema que está afectando severamente la economía de miles de colimenses.

“No les importa nada, tan sólo les interesa su cheque, no les importa si la gente tiene para comer, ya basta de tener miedo, ya basta de vivir con la cabeza agachada, no sirve ir al Congreso de la Unión a manifestarnos, ya que te impiden el acceso”, aseveró.

Mientras tanto, Carlos Olvera Sánchez representante del magisterio, expresó que la aprobación del incremento de la gasolina, representa un golpe letal a la economía de todos los colimenses y de todos los mexicanos.

“Los invito de manera unida, de manera organizada, de manera conjunta a impedir que se sigan dando más gasolinazos, más gazos, más hologramarazos, más luzazos, más predialazos y más tenenciazos y, de manera unida, exigirles a quienes se dicen representantes populares y gobernantes a que se bajen los sueldos”, puntualizó.

Del mismo modo, dijo que se debe empezar por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por los legisladores locales y federales así como los senadores.

“Te pregunto ciudadano colimense, dónde está el legislador local o federal que elegiste, han salido en defensa de sus representados, si no es así, acudamos a reclamarles que cuando menos gestionen algo, que no se siga lesionando el bolsillo de los que menos tienen, ya que los gasolinazos, provocarán aumento al transporte público, a los neumáticos de los automóviles y habrá más afectaciones en un futuro no muy lejano”, subrayó.

Catalogó de aberrante que los legisladores locales tengan un presupuesto de 10 mil pesos para la gasolina, “te invito ciudadano, profesionistas y maestros, a que dejemos las banderas partidistas, no más apatía, unidos podemos”, concluyó.