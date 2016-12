El PAN en Colima hoy I

Carlos Ramiro Vargas

El muy cuestionado triunfo de Enrique Michel Ruíz, en la elección por la presidencia estatal del partido Acción Nacional en Colima, -realizada el pasado domingo 18 de diciembre-, por no más de 80 votos contra su contrincante y diputada local, Julia Jiménez, quien por cierto le venció en Manzanillo por 66 papeletas electorales con el absurdo agravante que no le permitieron, -los organizadores preciadistas/zurrozistas del proceso electoral interno-, que la mejor alcalde colimense, Gabriela Benavidez, participara como delegada votante; demuestra por sí mismo semejante y torcido triunfo, el estado fallido y degenerado en el que se encuentra el panismo estatal, pasada apenas la reñida elección por la gubernatura estatal.

Los pocos colimenses que prestamos atención a este proceso electoral, por lo aburrido de los discursos y escasas propuestas político/sociales de los contendientes, pudimos comprobar que sobre todo el señor Enrique Michel, jamás articuló un proyecto programático serio que esbozara siquiera cómo funcionaría y qué haría el partido de la derecha estatal, bajo su hipotética presidencia.

Todo su bagaje conceptual se redujo a la figura rechoncha y chaparra del pasante de ingeniería civil, Michel Ruíz, quien como caricatura grotesca de sí mismo respecto al contexto político de 1997, repetía como si no supiera de otra que llamaba a votar por su “proyecto”, ¿y cuál proyecto?; no otro que vencer a Julia Jiménez y a su tendencia pri/nachoperaltista, dentro del pan estatal, asumiéndose, el dos veces ex alcalde capitalino y ex gerente general de la API en el puerto de Manzanillo, -a quien Felipe Calderón corrió de tan estratégico puesto de una patada y sin explicación-, como representante supremo y máximo defensor del panismo “puro” e incontaminado de priísmo.

Más allá de ello, no hubo una sola propuesta de qué hará el partido bajo la presidencia michelista, para detener el exacerbado proceso de violencia que vivimos en el estado, dada la inutilidad absoluta de sus diputados y alcaldes en la materia; o para recuperar la autonomía verdadera y ciudadanizar democratizándolo plenamente, al aún contaminado de intereses partidocráticos, pri/panistas, INE estatal, instituto electoral que requiere de una reconstrucción y reconfiguración total.

O frente a las agresiones del neonazi de Donald Trump y su doctrina imperial exacerbada/mente antimexicana, qué haría el pan estatal dada su mudez total al respecto por parte de sus diputados y alcaldes, para defender a los más de 100 mil colimenses que se encuentran en exilio forzado en las entrañas de la economía estadounidense. O qué por la juventud, los campesinos y la clase trabajadora del estado, en manos de sindicatos charros y corrompidos además de cómplices del desfalco multimillonario hecho por el anguianismo en el poder, en el sexenio previo.

O qué para ejercer mayor presión sobre el ex gobernador Mario Anguiano y su primer círculo, para que se aclare de una vez por todas la inexplicable deuda de más de tres mil millones de pesos contratada sólo durante su sexenio, si el mismo Enrique Michel Ruíz renunció a sus responsabilidades en el Osafig, diciendo que los priístas le hacían buliying.

Ante semejante miseria conceptual de los contendientes por la presidencia estatal panista, y peor aún, por la violencia desatada de parte de golpeadores michelistas/jorgeluispreciadistas contra el diputado Riutl Rivera y los seguidores de Julia Jiménez, en el municipio de Coquimatlán, las prácticas de control interno y partidario panistas no le piden nada a las de los porros y charros sindicales priístas que aún ejercen su dominio perverso e in/contestado, en la cada vez más saqueada Universidad de Colima, como paradójicamente lo demostró el mismo Mario Anguiano ex gobernador, al denunciar desvíos por casi 400 millones de pesos que rectoría nunca pagó al fisco federal. Pago que tuvo que hacer el hoy gobernador Ignacio Peralta, recientemente, a la secretaría de Hacienda peñanietista para así evitar una consabida penalización financiera, que agravaría las de por sí oscuras finanzas, de nuestra secuestrada Universidad.

De parte de los seguidores de Julia Jiménez sabido es que pertenecen a la tendencia dominada por Pedro Peralta, junior, es decir, a una tendencia que se mueve más por afinidades de parentesco y económicas con el actual gobernador José Ignacio Peralta, y el bloque oligárquico priísta hoy hecho gobierno, privado/mediático y porril “universitario” que le respalda, que por lealtad partidaria a los principios cristiano/democráticos de Acción Nacional, o por lealtad superior al pueblo de Colima, pueblo al que traicionaron unos y otros no bien terminó en enero de este aciago 2016, la contienda por la gubernatura estatal, buscando acomodos unos y otros con el poder nachoperaltista a espaldas de la población. O como todos los diputados panistas incluyendo a Martha Sosa y al déspota Luís Ladino para dar un zarpazo e incrementarse el sueldo a 250 mil pesos mensuales, como los colimenses pudimos evitar y constatar a mediados de año.

Pues es un hecho que hasta ahora Enrique Michel Ruíz y toda la caterva de dinosaurios azules que dominan las decisiones en el actual comité estatal, panista, así como los peraltistas jimenistas, nos deben un balance serio y público de la derrota del pan por la gubernatura, así como que por qué, Diego Fernández de Cevallos llegó a Colima, en enero 2016, no a apoyar al pan y a Jorge Luís Preciado contra la imposición de Nacho Peralta como gobernador, sino a apoyar decididamente al priísta Ignacio Peralta, como nuevo gobernador del estado.

O por qué el pan y sus diputados bajo la égida de la mafia michelista no tocan ni con el pétalo de una rosa al actual secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa, a quien en su discurso de la derrota celebrado en la sede del pan estatal, el aún senador Jorge Luís Preciado, lo señaló como un delincuente político y electoral además de agresor de ejidatarios en los Ortíces, a quienes el también ex jefe de porros del genocida de 1968 y 1971, Luís Echeverría Álvarez, intentó en pleno proceso electoral del 2015 despojar de 250 hectáreas de su pertenencia usando la fuerza pública estatal, como amenaza…

-Carlos Ramiro Vargas, All Rigths Reserved. Colima, Colima, 27, 12, 016.-