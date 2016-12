LUPAZOS

Lo que se ve, pero no se dice

DESAPARECIDOS

En redes sociales, específicamente en Facebook se han denunciado públicamente desapariciones de personas en varios municipios del estado, sin que hasta el momento las corporaciones de justicia realicen las investigaciones y se pongan de lado de los familiares para darles un veredicto. Uno de los casos que hasta el momento parece ser que no se le han dado avances, es el de la abogada de Armería, Selene López, también ex candidata del PRD a diputada local en ese municipio. Desapareció el 22 de noviembre y no se sabe nada de su paradero, sus familiares desesperados piden ayuda a la población; sin perder la esperanza de encontrarla con vida.

DESAPARECIDO DOS

Otro que parece que anda desaparecido, es el gobernador de Colima Ignacio Peralta Sánchez, que desde hace varios días se corrió el rumor que- salió de mismo Palacio de Gobierno- de que anda de vacaciones en Dubai. Para tratar de contrarrestar, la dirección de comunicación social envió un boletín en donde aparece el gobernador en un evento de la Secretaría de Salud, firmado con la fecha del 23 de diciembre, pero en la publicidad sólo aparece “Diciembre del 2016 “, dejando entrever que el evento pudo haber sido cualquier día menos el que se firma en el boletín. Ojalá ande en Colima, se necesita ponga orden.

RECULANDO

En Tecomán, anteriormente el partido en el poder era fuertemente criticado por la oposición, el nivel se daba dependiendo la estrategia de los detractores, si el PAN era oposición, eran pocos los personajes que criticaban los yerros de la administración priista. Si el PRI era oposición, éstos eran más constantes y sonantes por poseer de mayores personajes críticos y detractores en sus filas. Actualmente el PRI- hoy oposición- está poco a poco perdiendo críticos debido a la falta de atención de sus gobernantes priistas y de sus liderazgos. Constantemente militantes o simpatizantes tricolores, están renegando que están olvidados, ya no son tomados en cuenta ni atendidos y cuando de repente lo son, no les dan respuesta. Extrañan los tiempos de Gustavo Vázquez, incluso de Silverio Cavazos que siempre salpicó, atendió y apoyó a cuanta persona lo requería, sobretodo en estas fechas navideñas, mínimo recibían una tarjeta y algún presente O DETALLE NAVIDEÑO, hoy ni eso.

AL VERDE

El partido Verde en Colima seguirá inflando su militancia con mayoría de personajes panistas, ya tiene a Saúl Magaña, Esmeralda Cárdenas, Pedro Peralta, Ernesto Márquez, Virgilio Mendoza, Chava Fuentes, y más que por el momento se escapan de mi memoria. Todos estuvieron en el PAN, se despacharon con la cuchara grande y se fueron a ese partido aliado al PRI en Colima. NO tarda en aparecer ahí los tres diputados locales, como Julia Jiménez, Crispín Guerra y Riult Rivera, así como algunos actuales regidores en municipios afines a ese grupo peraltista. Con ello, el Verde estaría disputándose en el 2018 algunas candidaturas, que en el último de los casos se volvería aliado al PRI para impedir que el PAN siga ganando elecciones y otra vez la burra al trigo. Al tiempo.

FELIZ NAVIDAD

Les desea el equipo de colaboradores de El Observatorio Colima que hacen posible que usted esté informado, agradeciendo el que nos lea, sus opiniones y / sugerencias, o simplemente que comparta nuestra información. Les deseamos una FELIZ NAVIDAD y un próspero año 2017, deseamos que la paz, dicha y felicidad reine en sus hogares y que el próximo año venga acompañado de amor y de muchos logros y éxitos. Regresamos en Enero del 2017. Hasta pronto