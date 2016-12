Michel ganó, Julia debe seguir ejemplo de Palomera: Regidor

*Unidad, esencial para obtener buenos dividendos en la elección constitucional de 2018 que será competitiva: Etyel Elizarrarás

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Villa de Álvarez, Col.- De acuerdo con los causales, es irreversible el triunfo de Enrique Michel Ruiz, por lo que Julia Jiménez debe darle vuelta a la página y sumarse a los trabajos de cara al proceso electoral constitucional del 2018 que será muy competitivo ya que estará de por medio la presidencia de la república, tal como lo hizo Pedro Palomera.

En esos términos se expresó el regidor Etyel Elizarrarás Gordillo quien agregó que, espera que la elección interna, no genere fricciones ni divisionismos al interior del cabildo, deben separarse las simpatías y la función pública, “debemos seguir trabajando en beneficio de los villalvarenses, las diferencias deben dirimirse en el partido”, aseveró.

Reconoció la inteligencia y capacidad de Jorge Luis Preciado Rodríguez así como la gestión de recursos que ha hecho en el senado de la república, para cristalizar proyectos en la entidad, eso no quiere decir que él mande o vaya mandar en el partido.

“Conozco a Enrique Michel desde hace 20 años, sé de la capacidad que tiene, lo demostró como presidente municipal de Colima y como legislador y habrá de buscar acuerdos con Julia Jiménez y Pedro Palomera para posicionar al PAN y habrá un PAN para todos”, precisó.

Explicó que en el caso de Coquimatlán los reglamentos son muy específicos, no se puede abrir la urna salvo tres causales, no hay incidencias reportadas, el acta está firmada de conformidad por todos los representantes, el paquete electoral debe abrirse en caso de que la diferencia entre votos nulos sea mayor a la diferencia de entre un candidato y otro, en este caso, hay 80 votos nulos y una diferencia de poco más de 200 votos a favor de Enrique Michel Ruiz, por lo tanto la impugnación no procede pero están en todo su derecho de impugnar.

Finalmente, el munícipe panista Etyel Elizarrarás felicitó a Enrique Michel Ruiz por su triunfo así como, a Julia Lizeth Jiménez Angulo y Pedro Palomera Meza por ese gran esfuerzo que hicieron y los exhortó a sumarse al proceso electoral del 2018, “gana el PAN y ganan todos los panistas”, concluyó.