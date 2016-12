LA DICTADURA IMPERFECTA

PERFILES POLÍTICOS

POR LUIS ANTONIO BARBOSA ZAMORA

Cuentan algunos fanáticos, dolidos, villa melones y acarreados que se colaron a escuchar el primer informe de labores y rendición de cuentas de la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos correspondiente al año lectivo 2016, corre el rumor en los pasillos de la casona de Juárez No.100, que lo más sobresaliente del documento oficial leído por la presidenta municipal, estuvo enfocado en dos aspectos principales, el primero las obras compensatorias y el segundo la caravana política mejor conocido como el “miércoles ciudadano” o el valle de los lamentos, en donde todos los ciudadanos tienen que recurrir a pedir clemencia por los excesos y abusos del poder.

Comentan algunos de los que estuvieron presentes en el informe de labores de Gaby Benavides, entre ellos algunos depredadores y uno que otro chayotero de los medios de comunicación, argumentan que la administración municipal ha transitado por caminos escabrosos y oscuros, principalmente en materia de seguridad es un verdadero marasmo, por más estrategias implementadas por las fuerzas públicas tanto la municipal, estatal y militarizada, la delincuencia organizada sigue ganando terreno, especialmente en el robo a casa habitación, robo a mano armada, robo de autos, venta de enervantes y estupefacientes más lo que se acumule en este trienio.

En lo que respecta al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, en el documento oficial esta plasmado los principios y valores (ciudadanos, seguridad, transparencia, salud, disponibilidad, naturaleza y respeto) los ejes estratégicos, las metas y objetivos que se trazaron para servir a la sociedad, no han tenido avances significativos, especialmente en la obra pública (salvo las obras compensatorias) que todos los Manzanillenses conocemos que son obras ejecutadas con recursos económicos del gobierno federal, las fortalezas que amparan a el plan municipal principalmente las metas municipales de desarrollo, planes sectoriales de desarrollo instrumentación y seguimiento, se han convertido en su mayoría en debilidades, tales como, las obras que se llevan a cabo en la glorieta de San Pedrito (más de tres años).

Las calles de las principales colonias de Manzanillo están hechas un desastre, las vialidades son un verdadero desmadre a las horas pico (la Av. Elías Zamora a la altura del puente vial del barrio 4 y 5) caos vial en la glorieta del velero en las brisas, los contratistas que tienen las Obras en el Boulevard Miguel de la Madrid nadie las supervisa por parte ayuntamiento municipal, los postes de alumbrado público de la prolongación de la Av. Elías Zamora se han convertido en colgaderas de publicidad gratuita, la recolección de basura en las colonias son un foco de infección nadie respeta el decálogo decretado por los servicios públicos mucho menos los días y horarios, las mentadas reliquias de fierro (signos zodiacales) que vendió el escultor Sebastián las cuales están ubicadas en el paso peatonal sobre el Boulevard MMH dan mal aspecto y están en pésimas condiciones, el deporte y la cultura no le encuentran cuadratura al círculo, son dos tipos de cuidado berrinchudos y egocéntricos, con decirles que uno es poeta y otro loco de poder, que bonita familia, en el DIF Municipal todo sigue igual el nepotismo y la prepotencia esta al orden del día (ejercicio del cargo público) .

La alcaldesa Gabriela Benavides debe hacer un análisis profundo y depurar lo que no ha funcionado, le quedan dieciocho meses en el poder del servicio público (sino es que antes brinca a otra candidatura), ya es tiempo de que sus asesores políticos la orienten y haga los cambios pertinentes y tratar de salir bien librada del estancamiento en que se encuentra al administración pública a su cargo, la ciudadanía juzga que algunos servidores públicos desconocen por completo la función pública que desempeñan es mas no han dado el ancho para servir a la sociedad. Pero también es cierto que no todo está mal en la administración municipal, usted tiene gente valiosa con una capacidad envidiable con demasiadas cualidades y con el deseo de servir a la sociedad, que le han dado otro aspecto y trato a la gente, vale la pena mencionarlos Daniel Cortes Carrillo (CAPDAM) y Lilia Delgado Merino (Dirección de Desarrollo Social).

Se sabe de antemano que la tarea no está nada fácil, pues no es lo mismo parar el dedo en el congreso del estado que dirigir a un municipio, con tres vertientes diferentes, la marítima, la turística y la industrial, es por eso que los Manzanillenses preguntan qué tan importante es elaborar un Plan Municipal de Desarrollo, con que finalidad los políticos lo hacen? si al final de cuentas el documento llamado oficial se convierte en vil y canalla escudo para no hacer nada es pura paja? Muchas veces los tres órdenes de gobierno se salen del protocolo oficial nunca se realiza un diagnostico a conciencia que cumpla con los objetivos, metas, oportunidades, seguimientos y en especial no existe una evaluación final que arroje resultados positivos o negativos, para poder corregir el rumbo, es una verdadera falacia, desde mi punto de vista siento que solo es un requisito que hay que cumplir para ver quien echa más mentiras o ver que político traga más lumbre, así de fácil.