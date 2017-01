TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Para cumplirle sus exigencias económicas al eterno líder de la burocracia sindicalizada supuestamente al servicio del H. Ayuntamiento de Tecomán, Audelino Flores Jurado, el alcalde que sabe lo que es administrar recursos siempre escasos para lograr los mejores resultados con la gente y para la gente, de minimizar costos, ser eficiente y productivo, generar riqueza para todos los participantes en un proyecto empresarial, José Guadalupe García Negrete, necesitaría sacarle agua a las piedras con una varita mágica como la de Harry Potter, pero como mago no es, mismo caso de José Ignacio Peralta, milagros no puede hacer, sólo economías extraordinarias como las que han hecho posible que en los nueves meses que lleva al frente de la comuna tecomense le haya podido entregar a Flores Jurado “38 millones de pesos en puros bonos y prestaciones sindicales además de todas las quincenas en tiempo y forma, hay comunicación para ello, por eso creemos que no está bien la forma en que presionan para exigir el cumplimiento de los bonos que faltan”, tal como declaró recientemente su oficial mayor, Efraín Gudiño Infante.

“Priyista” a la vieja usanza como el que más, Audelino se ha ensañado con los alcaldes panistas al mismo tiempo que con sus compañeros de partido ha sido complaciente, permisivo y hasta cómplice. Y es que ya les halló el modo a sus patrones blanquiazules a quienes ha traído de la seca a la meca gestionando recursos federales para cubrirle todas sus exigencias, llegando incluso al punto de obligarlos a vender terrenos propiedad de todos los tecomenses para obtener cash para él y los suyos como los aledaños a las instalaciones de la Feria de Tecomán.

Audelino es como Gabino Barrera, no entiende razones tratándose de esquilmar al pueblo de Tecomán a través del amago y asalto a la Hacienda Municipal, por ello el Oficial Mayor Gudiño Infante no debe extrañarse de que le pare labores y detenga el servicio de los camiones recolectores de basura estacionándolos en el jardín principal. Cierto es que, como señala Gudiño Infante, “no es la manera de pedir, así lo vemos, porque nosotros sabemos nuestros compromisos y respetamos todo lo que se han ganado ellos con sus conquistas pero no es la manera, hay comunicación, tenemos buena relación, estamos haciendo un plan de pago para cubrir todo lo que se les debe”, pero Audelino, chango viejo, no va a dejar así como así sus formas y modos gansteriles de presión para lograr lo que se propone.

Verdad es que, como afirma Gudiño Infante, los llamados ingresos propios del H. Ayuntamiento no dan para cubrirle a Audelino al 100% los adeudos generados en sucesivas administraciones municipales por tan alto y oneroso número de prestaciones sindicales, no hay dinero que ajuste, ni sacándole agua a la piedras, por lo que, como ha sido la tónica en los últimos quince años, “es imperativo recibir una ayuda adicional porque el compromiso principal es la quincena, y la familia tiene la misma importancia en sindicalizado que de policías y de confianza, estamos para cuidar los recursos, cada peso gastado tiene un destino y debe ser los servicios a la ciudadanía”.

Más buena voluntad y respuesta positiva del alcalde García Negrete y del Oficial Mayor no puede haber, pues a pesar de la actitud y los comportamientos rijosos compulsivos de Audelino hacia ellos, han venido realizando gestiones ante el gobernador, el senado y los diputados federales, “pero lo primero que tenemos que garantizar son los servicios básicos: recolección, alumbrado, limpieza, pago de luz en pozos de agua y en general mantener los servicios para que la ciudadanía no se vea afectada, por eso lo del viernes pasado no es la forma de hacer las cosas, pararon camiones de basura y al terminar el paro tuvimos que pagar adicional a los de confianza para que dieran el servicio y es lo que no queremos”, tal como precisa con claridad, contundencia y corrección el multicitado funcionario municipal Efraín Gudiño Infante.

Igualmente válido y pertinente es el llamado que la administración García Negrete le hace a la ciudadanía tecomense a cumplir en tiempo y forma con el pago de sus contribuciones: “queremos invitar a la ciudadanía a que cumplan con su pago de predial y agua, hemos visto que la clase media baja es la que ha estado cumpliendo con sus pagos y la media alta es la que está rezagada así que por ellos vamos, les hacemos primero la invitación que nos apoyen a cumplir con sus obligaciones para cumplir nosotros a la ciudadanía”. Ojalá que, para bien de todos, incluidos Audelino y su gente, tengan una gran respuesta positiva al mismo.

EL ACABO

• A pesar de la insuficiencia de recursos financieros ante la gran demanda de respaldo del mismo tipo que el gobierno de José Guadalupe Díaz Negrete recibe todos los días de todos lados, apoyará al H. Cuerpo de Bomberos del municipio reparándoles sus vehículos y con dotaciones de gasolina para los mismos.

• Ante la amenazadora presencia en territorio tecomense de la tormenta tropical “Javier”, el alcalde José Guadalupe García Negrete estuvo al pie del cañón las 24 horas de los días sábado y domingo anteriores, para dar respuesta inmediata y eficaz a cualquier contingencia. Al final del largo fin de semana hubo saldo blanco y algunos requerimientos de ayuda material que ipso facto respondió con sensibilidad e eficacia el popular alcalde.