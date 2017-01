Nacho, crimen organizado y políticos de Colima

“La mentira revela siempre el afán de ocultar el fondo; se miente por lo general, cuando es la única manera de justificar los actos vergonzosos”

Anónimo.

Javier Montes Camarena * Locutor y Periodista

Lunes 11 de Julio 2016

Déjenme decirles que si el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez (a) el “asquitos” mantiene la costumbre de evadirse en avión alquilado por el empre$ario Franci$co Brum Ramo$ de la Coca-Cola cada tercer día para comer, beber y dormir en la Ciudad de México, por ello, Nachito antes de emprender los “vuelos del amor” debe sentarse a solas y analizar con objetividad el desplome de su incipiente gobierno.

Si los viajes del Mandatario colimense no suscitan interés por cuanto no responden al interés de los colimenses, sus escapadas lo obligan a informarnos ¿Qué es lo que anda haciendo? y así, no seguir especulando aquello que los oriundos ya dan por hecho: “Que es Nacho de día e Ignacia de Noche”?

Vale insistir en la pregunta porque, es evidente que la crisis de gobierno y de inseguridad que nos cargamos ya ha tocado fondo.

¡Arriba las manos! Vamos para doce años y la inseguridad va en incremento en nuestro estado. Suenan las alarmas y crece la sensación de riesgo entre los colimenses y por inercia el borrachín secretario General de Gobierno Arnoldo Ochoa González sale a decir que: Todo está bajo control y que los delitos van a la baja, y lo repite el “Chupitos” rodeado siempre de impresionantes dispositivos de seguridad incluyendo a la Marina y el Ejército.

Siguen los días de muertos, ni duda cabe. Cayó Jaime Vázquez Montes, hermano de nuestro siempre Gobernador Gustavo Vázquez Montes abatido por más de ochenta balazos, doce de los cuales lo impactaron, un político más ejecutado y el gobierno del “Poco Hombre” Nachito Peralta Sánchez (Así le dice Marianello Trillo Quiroz yo no ando de llevado) sigue de oficio repartiendo pésames y condolencias, mientras que en Manzanillo, Tecomán y la ciudad capital, Colima, a cubetadas se lava la sangre de niños ejecutados, mujeres, políticos y mafiosos.

Más de 320 muertos son los que van en de la administración del “ascos” Nachito Peralta Sánchez que ya perdimos la capacidad de asombro y, quizá por eso, ante el innegable fracaso del gobernante y sus buenos para nada Arnoldo Ochoa, Felipe de Jesús Muñoz y Eduardo Villa, en su remedo de estrategia el “asquitos” sale a decirnos la estupidez que lo ha marcado para toda su vida política: “En materia de seguridad las cosas pueden componerse o descomponerse”. Linda letanía de un descerebrado político.

Es inaceptable la expresión del “ascos” Peralta Sánchez por varias razones. Cuando no se sabe a dónde va uno, cualquier camino es largo. El camino adoptado por éste gobierno de Colima refleja no sólo matanzas, fosas clandestinas, niños asesinados por el narco, políticos masacrados por el crimen organizado, mujeres ejecutadas, refleja complicidad e impunidad de éste gobierno con el crimen organizado

¿Qué platicaría hace algunas noches en lo oscurito el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez con algunos empresarios de la construcción ligados al crimen organizado? ¿Qué sabe el gobernador del Estado de la ejecución de Jaime Vázquez Montes? ¿Es acaso un crimen de Estado? ¿Por qué desde el gobierno estatal trataron de minimizar el asesinato? Son preguntas que no tendrán contestación y mucho menos explicación de parte del titular del Ejecutivo estatal.

El gobierno de Colima en la ejecución de Vázquez Montes ha salido a mal informar a la sociedad: ¿Qué lo confundieron o qué si andaba en malos pasos? versiones artesanales, la ruta más fácil a la incapacidad y, a la desfachatez, en un tema rocoso y complicado.

Tanto se ha internado el “asquitos” Nachito Peralta Sánchez en el camino por él escogido; que incluso las oportunidades para rectificar se rechazan, su “cercanía” con un barón del crimen lo confirma, por ello, los columnistasnachoperalta@gmail.com no debe apostarle a tratar de limpiar lo que de siempre ha estado sucio.

Son días trágicos, de muertos, de políticos ejecutados, de criaturas sacrificadas, de mujercitas asesinadas; días de venerar la incapacidad, en donde se insiste en transitar por un camino que se alarga porque, en el fondo, se niega saber a dónde lleva.

¿Quién del Gabinete de Nachito Peralta Sánchez sigue en la lista criminal porque la “Mira” del crimen organizado en Colima ha subido más alto?

Sin duda el mensaje de la ejecución del delegado de la SEDATU tiene destinatario y se llama José Ignacio Peralta Sánchez. Gobernador de Colima.

Al tiempo.

¡Sigue caliente la plaza!

Ahí se ven.

ENLACITOS

PRESUROSO: Cerdo-ta-do rogelio rueda, presidente del PRI ladrón al saber del asesinato de Jaime Vázquez Montes pidió NO “partidizar” la ejecución del político cuando lo que debió hacer primeramente era presentar las condolencias de su partido a sus familiares. ¿Esconde o sabe algo Cerdo-ta-do del asesinato? ¿Por qué el deslinde inmediato? Algo huele mal en Dinamarca.

EN BOCA CERRADA: Muy calladitos se quedaron en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (APIMAN) ante la denuncia pública de que NO tienen drenajes sus instalaciones portuarias y lo hacen en pipas tirando toda la mierda a los drenajes pluviales y arrojando bolsas con estiércol en lotes baldíos impactando los mantos friáticos en complicidad con el director de la Jurisdicción Sanitaria # 3 de Manzanillo a cargo del Dr. Gerardo Orozco Lizardi quien por cierto extorsiona a varios piperos de agua.

¿Cuánto $e lleva de mochada$ el $ecretario de $alud Carlos Salazar $ilva?

LA PRIMERA RENUNCIA: El primero que va a salir de la administración (¿cuál?) del “asquitos” Nachito Peralta Sánchez será el Procurador de Justicia Felipe de Jesús Muñoz quien solito se echó la soga al cuello al decir el 6 de abril de este año: Mejora sustancial en percepción de seguridad en 6 meses o renuncio”.

Por vergüenza institucional el Procurador de Justicia Felipe de Jesús Muñoz debió ya haber presentado su “Renuncia” al cargo, su ineficiencia es palpable.

DERROTA ANUNCIADA: Don Ignacio Peralta Mejía senior, mejor conocido como “Papá Gobernador” tendrá su primera derrota como “mandamás” del gobierno de Colima el próximo viernes 15 cuando su planilla sindical “Unidad y Cambio” recibirá una tremenda paliza en las votaciones por los verdaderos sindicalistas. Al tiempo.

