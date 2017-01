No al aborto ni a matrimonios igualitarios: Emmanuel Flores

*Rechaza Familia, Caridad, Sociedad y Patria Asociación Civil determinación que atenta contra el vínculo de la familia, afirma

José Gilberto Ibáñez Anguiano

Emmanuel Valdemar Flores Mendoza, representante del organismo Familia, Caridad, Sociedad y Patria Asociación Civil, se pronunció en contra del aborto y los matrimonios igualitarios, ya que consideró que se debe salvaguardar y conservar los buenos valores en los núcleos familiares.

Sobre el aborto, aseveró que algunas jóvenes que han abortado sufren diariamente el arrepentimiento al haberse privado de la oportunidad de haber podido ser madres, de descubrir la dicha de la maternidad y de encontrar la felicidad en un hijo.

“En lo personal me inclino por la defensa de los derechos de las personas en general, y por los derechos de las mujeres, sin embargo al reflexionar sobre este tema del aborto, no podemos permitir como sociedad en que se ponga en peligro la vida de miles de niños que por una legislación de momento o de moda haga un terrible daño a los posibles ciudadanos del mañana”, enfatizó.

Indicó que la vida es un regalo de Dios y, por eso, no se pueden descartar ni su comienzo ni su estado terminal.

“La respuesta no es matar al futuro ciudadano y ser humano, sino fortalecer las instituciones que podrían llevar a una feliz adopción por parte de una verdadera familia”, enfatizó.

En cuanto a los matrimonios igualitarios, Flores Mendoza, rechazó tajantemente esta iniciativa presentada por el presidente de la república Enrique Peña Nieto.

Del mismo modo, expuso que el amor conyugal entre un hombre y una mujer” constituye “la base indispensable para la formación integral del niño”.

Mencionó que es el matrimonio entre el hombre y la mujer la estructura que ofrece el mayor bienestar posible y menos riesgos a la sociedad.

Lamentó que el pasado 13 de junio en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya determinado —en un hecho histórico—que es inconstitucional y discriminatorio que la legislación de algunos estados considere al matrimonio únicamente como la unión entre el hombre y la mujer. Abriendo así la puerta para que en todo el país se reconozca la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Precisó que hay razones de más a fondo, sobre lo que la familia, el gobierno y las instituciones tienen la obligación de defender, porque cómo base de la sociedad es también allí en donde se fragua el futuro del ciudadano y del cristiano en caso de tener fe.

Especificó que la palabra Matrimonio Igualitario no existe. Es un término inventado para suavizar el Homomonio. Matrimonio significa el cuidado de la madre, o de la maternidad, no es discriminar a ninguna minoría.

Añadió que el matrimonio entre hombre y mujer es el único que genera bien social, ya que es el único que genera trascendencia. El aceptar estas falsas libertades NO es ayudar al pleno desarrollo de la personalidad e implicaría aceptar otras conductas como Poligamia, Pederastia y otros comportamientos.

Explicó que el amor no otorga derechos. La protección del matrimonio por el estado es solo por el bien público que representa, sobre todo en el cuidado de los niños. Las uniones de personas del mismo sexo si tienen derechos, bajo otras figuras ya existentes. En dado caso, habrá que revisar estas figuras. El siguiente paso, ya anunciado, es la adopción.

Sin embargo, es el menor el que tiene derecho a tener la mejor familia posible de Papá y Mamá. No son argumentos religiosos, sino en defensa de la institución milenaria de La Familia. “No confundamos, lo legal no siempre es lo bueno”, subrayó.

Finalmente, Emmanuel Flores señaló que esta determinación atenta contra el vínculo de la familia, lo que afectaría desde luego a la cuestión social e incluso económica y moral en la entidad.