Mi humilde carta a Nacho Peralta

Observador Político

Belisario Romero

Sr Ignacio Peralta Sánchez gobernador de nuestro estado, de nuestro aun bello (por su privilegiada zona de mares y volcán) a nombre de miles de colimenses hago uso de este espacio para expresarle algunas inquietudes que hasta el momento se han presentado en lo que lleva de gobierno.

Aunque posiblemente su equipo de comunicación social no le hará llegar tal comunicado, por tratarse de un periodista “humilde” y no así de otras plumas que saben cobrar muy bien por sus escritos a favor y que por ende, escriben en otros medios también bien pagados, sin embargo, no me impedirá decir lo siguiente:

-Hartos de tanta corrupción que gobiernos de su partido el (PRI) nos dejaron a los colimenses durante 80 años de gobierno a los colimenses, en las pasadas elecciones, hubo mucho desánimo y duda en volver a darle la confianza al PRI precisamente porque en campaña son unos y ya como gobierno cambian a la verdadera realidad, promesas falsas, y no es que se olviden de las promesas, simplemente fueron estrategias para ganar, fueron promesas solamente.

Por esa razón existía el desánimo en volver a votar por el PRI porque son los mismos, están cortados con la misma tijera, pero entre uno de los motivos que le dio la gente el voto es porque prometió meter a la cárcel al ex gobernador Mario Anguiano y a integrantes de su equipo que saquearon durante su sexenio al estado de Colima.

La noticia de que un juez lo amparó para que no se le hiciera juicio político nos encabronó a miles de colimenses, pero lo que más irrita es que su gobierno (pese a que según tiene a los MEJORES abogados del país) no se vio el interés por promover algún otro recurso, o quizás dejaron que se moviera para que pasara esto, para que Anguiano Moreno quedara libre y sin que sea molestado, dándose con esto una verdadera burla al pueblo, así se vio, no soy abogado y menos en asuntos que tienen que ver con estos temas, pero si soy un ciudadano que ve y juzga. Y a mi punto de visto a mí no me hacen tarugo, considero que en el tema de Anguiano hasta su propio gobierno le conviene que Mario ande libre y que no sea enjuiciado.

-PUNTO NUMERO 2 Contrató a una empresa particular foránea para auditar las finanzas del ex gobernador y así -según usted-, tener elementos de pruebas para poder -según usted-enjuiciar a Mario Anguiano y a quien en su gobierno fueron cómplices del saqueo. Quisiera aportar algunos elementos para que ese “capacitado” personal que realiza “exhaustivamente” la auditoría tenga grandes avances en la investigación, porque quiero decirle que los colimenses tenemos derecho a saber qué está pasando con esa auditoría.

Quisiera mencionar que si se trata de auditar las finanzas del sexenio pasado, agregar ahí o más bien investigar con expertos en la materia el valor de un caballo fino, a uno normal y lo que vale su manutención, el valor de las casas blancas que Mario y su esposa adquirieron en diferentes partes de Colima, así como saber de qué partida presupuestal o cuenta salieron muchas propiedades que en Tecomán aparecen a través de un prestanombre, dinero que obviamente salió de las finanzas públicas, me gustaría dar santo y seña de lo anterior, sin embargo, hay una empresa que está cobrando y bien por realizar esas investigaciones y esperemos que lo hagan bien, pero sobretodo que una vez realizada dicha investigación financiera sea informada a la sociedad, ya que si Mario no será enjuiciado, por lo menos nos digan lo que se llevó.

-PUNTO NUMERO 3 Al inicio de su administración juraba y perjuraba que la fiesta se había acabado para todos, despidió personal, a varios que ya estaban laborando les bajó el sueldo con el argumento de un “plan de austeridad”. Sin embargo vemos a que CIEN DIAS DE GOBIERNO, todo ha sido una GRAN MENTIRA, se hace mal uso de un helicóptero que se supone es para emergencias y para combatir la delincuencia, pero se hace mal uso porque se está agarrando de taxi. Esta grave situación se dio a conocer gracias a que una persona hizo uso de la tecnología y grabó el momento en que el helicóptero estaba siendo usado como taxi, de lo contrario los colimenses ni nos hubiéramos enterado. Eso me llama la atención, de que en su gobierno haya simulación de que todo está bien y el caso del helicóptero fue la gota que derramó el vaso, posiblemente haya casos peores, pero que no tardan en caer, se lo aseguro y si es así, será otra falla más de su gobierno.

PUNTO NUMERO 4 Si habláramos del tema de la inseguridad no tendríamos fin, narcomantas, un procurador señalado por el crimen organizado, somos el primer lugar en violencia, gracias a la publicidad de una televisora que a cada rato habla del tema, nuestro estado cada vez pierde posibilidades de crecimiento económico aunque su gobierno diga que será otro Singapur, desde el inicio de su gobierno parece que fue un reto entre los carteles y su gobierno, ellos van ganando hasta el momento porque cada mes suben las cifras de ejecutados. Estos negativos han hecho que desde hace meses nadie quiera invertir En Colima, por eso no hay empleo. Colima atraviesa por una fuerte crisis, antes que económica es de gobierno, parece que en Colima no tenemos un gobernador con carácter en defensa de los miles de colimenses que vivimos en un estado muy productivo y con gente trabajadora. Misma que desde que empezó la guerra entre los carteles ha sido constantemente molestada y en ocasiones hasta hostigada por los elementos de seguridad que andan en operativos sin ton ni son, según ellos, atrapando delincuentes.

Y con esto termino, – quise dejar esto al último porque me pareció preocupante- el periodista Javier Montes Camarena, en su columna Enlace Manzanillo que publica el día de hoy, toca un tema que a mi punto de vista viene a agitar las turbulentas aguas. Un párrafo de su columna dice así:

“El becerro de oro “reaparece” (nunca se ha ido) pero ahora como dios único, inamovible, inconsciente, omnipresente. De pronto aparecieron mil 500 tarjetas de débito para operadores políticos priistas con cargo al Gobierno del Estado, 10 millones 500 mil pesos mensuales viene pagando El “asquitos” Peralta, tarjetas con depósitos de tres mil 500 pesos quincenales, ¡Siete mil mensuales! Desde el 1 de noviembre 2015 y eso se llama, “Desviación de recursos”, cierro cita textual.

Cuando parece que como que ya le estábamos creyendo gobernador de que era en serio lo de la fiesta o ese supuesto plan de austeridad, aparece este tema, y nuevamente surge la molestia de que nos está viendo la cara. Le dejo está pregunta que obviamente jamás tendré respuesta ¿por cuánto tiempo más nos seguirá viendo la cara?. Algún día nos sorprenderá y quizás haga méritos para empezarle a creer. Esperemos y nos sorprenda. Es cuanto