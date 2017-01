Gobernador perdido, mentiroso y corrupto

“Sé que a veces se puede decir…que no hay buen humor, que el ánimo está caído, hay mal ambiente, un mal humor social”

Déjenme decirles que las promesas formuladas por el gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez (a) El “asquitos” se desvanecen una tras otra. Mejor ni recordar el “Vas a vivir feliz”, < Voy a meter a la cárcel al rata de Mario Anguiano Moreno > “No permitiré pequeñas, medianas ni grandes corrupciones”.

Ni pensar en rectificación alguna o la súbita reconsideración, nuestra tortura como ciudadanos es enterarnos del siguiente descalabro de la administración del “ascos” Peralta que, como Cavazos y Anguiano nunca llegará a ser gobierno.

Nacho Peralta está hoy en el banquillo de los acusados. Abrazado corazón a corazón con Mario Anguiano, no sabe qué contestar, está pasmado. Lleva seis meses 23 días atribulado en Casa de Gobierno, no sabe qué hacer, nadie le hace caso y por más que quiere deslindarse de su cómplice de Tinajas, los ingredientes tradicionales priistas lo obligan a protegerlo y darle tiempo para burlar a la justicia.

Sólo vasta conocer el incumplimiento de su palabra, la auditoría privada que pidió 25 días más para la entrega de conclusiones, más el amparo del exgobernador Mario Anguiano, colocan al “asquitos” Nacho Peralta como un encubridor que le ha comprado tiempo a Mario, priista típico, robando, corrompiéndose y mintiendo.

El primer semestre se fue. Los sucesos del anterior régimen priista no disiparon, recargaron la tormenta estatal vaticinada por el acontecer del 1 de Noviembre 2015. La degradación sigue a ritmo de cumbia.

Se degrada la investidura, la honorabilidad, la política, la gobernabilidad y el tejido político. Rezuman podredumbre. Cada uno de los 205 días transcurridos ha sido un herradero, un aviso en el cual Colima sigue igual o peor que con Cavazos o Anguiano.

El becerro de oro “reaparece” (nunca se ha ido) pero ahora como dios único, inamovible, inconsciente, omnipresente. De pronto aparecieron mil 500 tarjetas de débito para operadores políticos priistas con cargo al Gobierno del Estado, 10 millones 500 mil pesos mensuales viene pagando El “asquitos” Peralta, tarjetas con depósitos de tres mil 500 pesos quincenales, ¡Siete mil mensuales! Desde el 1 de noviembre 2015 y eso se llama, “Desviación de recursos”.

La prensa oficial de la Gobernadora madre y sus columnistasnachoperalta@gmail.com callaron, les llegó la amnesia del dios del dinero. Nada han dicho del corruptazo y sinvergüenza gobernador de Colima y su tarjetaNacho.

Grandes y pequeños acontecimientos sociales advierten del peligroso nivel de desesperación de los colimenses que anuncian la falta de gobierno. Viajar para olvidar, esa es la constante del “asquitos” Peralta, es la forma más popular de la evasión política. Hoy, con esto que llaman gobierno la simulación ha adquirido un formato de olvido, cinismo, corrupción e indecisión.

Pese a una treintena de operativos de seguridad fallidos representantes de la Iglesia, empresarios y comerciantes formulan peticiones inaceptables en un Estado de Derecho, pero como no hay derecho ni Estado, nada pierden: apelan a la autoridad del crimen, autoridad que si tiene ¡estrategia!, como bien lo reconoce “El Chupitos” Arnoldo Ochoa González, secretario General de Gobierno en una de sus crudas matutinas.

¿Cuáles son esas peticiones? Facilidades en el pago de impuestos para cumplir con las extorsiones impuestas por el crimen (este sí) organizado. Piden también una tregua, encontrar una fórmula de arreglo por el bien de todos. Nomás falta que el crimen organizado preste mejor oído que el “asquitos” Peralta. Todo sin mencionar las ejecuciones, entambados, descuartizados, desaparecidos, secuestrados y robos que son el padre nuestro de todos los días.

l de Nacho Peralta es un gobierno acabado, mentiroso y corrupto que no opera para generar bienestar y seguridad sino para promover negocios con empresarios como Guillermo Brum Solórzano quien es quien manda en las finanzas y la administración del gobierno, mientras que la tía cirugiada, la Gobernadora madre es la titular del Poder Ejecutivo ante la flojera, indecisión y desdén que tiene el “ascos” Peralta por aparecer como gobernante.

Tiene razón Edgardo Buscaglia: El crimen más organizado en México está en el gobierno de Peña Nieto y… el de Colima, no canta mal las rancheras ya que es del mismo establo.

El foso de credibilidad donde está Colima es mucho más profundo de lo que se cree. No estamos frente a un simple problema de imagen gubernamental, el descrédito del Estado de Derecho, le arranca sentido a la convivencia pacífica y se lleva entre las patas a la discusión pública, para acabar pronto: En Colima NO hay Gobernador.

DISCULPA: En mi pasada entrega afirme que eran 700 tarjetas de débito que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pagaba a los promotores del PRI en su campaña política, mentí, no son 700 tarjetaNacho… son ¡Mil 500 Tarjetas! En un claro “desvío de recursos”. Aclarado.

DIPUTADO BOCÓN: El diputado local del PAN Alejandro “Mono” García se significa como un politiquillo hablador, prepotente, mentiroso y oportunista al tratar de descalificar mi trabajo periodístico y mi libertad de expresión valiéndose de unos tragos de tequila, es la segunda ocasión que lo hace sin sustento alguno ni verdad.

No conozco al diputado “Mono” García y nunca he tenido con él tratos de ninguna especie que me pudieran comprometer. Que lastima que la bancada panista en la LVIII Legislatura aliente a este tipejo mentiroso y hablador.

EL QUE CALLA OTORGA: Nada ha dicho la alcaldesa Gabriela Benavides Cobos de los “Aviadores” que cobran sin trabajar en su administración y que los regentea el regidor de su partido (PVEM) Mariano Trillo Quiroz, delincuente político que tiene cuentas pendientes con la justicia ¿Ya sabrán por qué?

LAS ARDILLITA$: Los columnistasnachoperalta@gmail.com $alieron raudas y veloces por sus bellota$ y defender lo indefendible aduciendo que “alguien” quiere sacar de la secretaría General de Gobierno al desprestigiado y conocido borracho “El “Chupitos” Arnoldo Ochoa González.

Les aviso qué quien quiere quitárselo de encima en esto que dicen que es gobierno, se llama José Ignacio Peralta Sánchez (a) El “asquitos”, pregunten en Casa de Gobierno, yo no ando de llevado.

CENA DE NEGROS: Vaya zafarrancho escenificaron los priistas manzanillenses en su Consejo Político del pasado sábado, se dijeron entre ellos ladrones, corruptos, malagradecidos, traidores y se echaron en cara lo de las tarjetas de 7 mil pesos mensuales que a muchos militantes jamás les han pagado.

¿Quién se ha robado ese dinero que no llega a los promotores? ¿El “asquitos” Nacho Peralta o Cerdo-ta-do rogelio rueda?

Que pronto empezaron las corrupciones de este par, salieron peor que Mario Anguiano Moreno.

