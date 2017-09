Brutalidad policiaca, una constante en la entidad

* Dejan a un hombre invalido luego de darle un balazo

Fernando Esparza

La vida de Francisco Javier Cárdenas González, cambió de una forma radical luego de que el pasado 28 de septiembre, los agentes Juan Carlos Tapia Llamas y Francisco Javier Mazcorro de la Policía de Procuración de Justicia, ingresaron a su vivienda para golpearlo y posteriormente darle un balazo que le perforó la medula, que como consecuencia lo dejó invalido de sus piernas.

Con un semblante de tristeza, Francisco Cárdenas relató que ese día “eran las 10:45 de la noche y estaba discutiendo con mi esposa, era un pleito de pareja. Entonces los gritos de mi mujer y los míos se empezaron a escuchar en la calle, pues como ves es una casa pequeña y vivimos en un andador, la gente se da cuenta de todo”.

El andador se encuentra en la colonia Manuel M. Diéguez del municipio de Villa de Álvarez y a las afueras del hogar del denunciante se instala un puesto de tacos, “donde los judiciales estaban cenando y tomando bebidas embriagantes. Al escuchar los gritos de mi mujer, los judiciales vinieron a tocar la puerta, en cuanto abrí se me echaron encima a darme de cachazos con la pistola en la cabeza, caí al suelo y luego me levantaron, en eso uno (Juan Carlos Tapia) sacó su pistola y me la puso en la espalada, después me disparó a quemarropa”.

En una visita al hogar del agredido, se pudo observar rastros de sangre que siguen plasmados en la pared, además de que la caja donde están los apagadores de luz ya no cuenta con la caratula, pues ahí pegó el disparo luego de que traspasó el cuerpo de Francisco Cárdenas.

Cuando los servidores públicos se percataron de lo que habían cometido, optaron por levantar al agredido (quien ya no sentía sus piernas), y subirlo a una camioneta sin importarles la gravedad de la herida que le habían provocado. Ya arriba del vehículo, se trasladaron a una carretera oscura.

Durante el camino al hospital –reveló el entrevistado- “yo le decía al judicial que me matara, ya para que me dejas así, sentía que ya no tenía remedio lo que me hicieron”.

“Se fueron por el libramiento y se pararon dos veces, pensaban aventarme a la carretera para que me atropellara algún camión. Total, como que se arrepintieron y llegamos al hospital, ya estando allí uno de ellos se me montó (Francisco Javier Mazcorro), y me sembró una bolsa con marihuana; me dijo ‘si dices algo te voy a partir tu madre, quieres que te parta tu madre’, yo ya no dije nada, a fin de cuentas me sentía todo jodido, ya no sentía mis piernas”.

Cuando ingresó al hospital, lo tenían en calidad de detenido por narcomenudeo. “A las pruebas me remito de todo lo que te estoy contando, pueden hacerme un examen antidoping o lo que quieran”.

Pasó un mes de lo sucedido, y en compañía de su esposa asistió al Ministerio Público. “Nos atendió el licenciado Mateo Manzo, quien me regañaba y señalaba con el dedo, después me dijo: ‘la copia del expediente no te la voy a dar, si te la doy, sólo te voy a dar ciertas cosas”.

El abogado, aseguró que “no era delito grave lo que me habían hecho, y que alcanza fianza”. Ambos judiciales están libres, incluso Juan Carlos Tapia, quien fue el que disparó a quema ropa, ya que según las declaraciones del agredido, “sólo duró dos días detenido. Tengo entendido que anda diciendo que pagó 300 mil pesos para que me los dieran, pero ni siquiera una aspirina he recibido”.

El diagnostico médico, fue de lesión de medula total, es decir, Francisco ya no podrá volver a caminar, problema que le ha generado en tan solo en dos meses gastos de más de 20 mil pesos, costos que ha tenido que cubrir su madre, una mujer de más de 60 años, mientras que su esposa se ha dedicado a atenderlo en el hogar.

Sobre el hecho las autoridades correspondientes no han actuado, la CEDH sólo fue a tomar fotos a su casa y le mencionaron que era un trámite tardado, la mujer del lesionado sólo consiguió una silla de ruedas mediante el DIF, mientras que el ayuntamiento de Villa de Álvarez, sólo construyó una rampa en la entrada de su casa.

Con lágrimas en los ojos, Paco Cárdenas, como lo conocen sus amigos y quien antes de lo sucedido era chofer de un taxi mencionó: “Para mí se acabaron los amaneceres, o sea es una tristeza tan grande. Todo el día estoy pensando en que ya no podré caminar. Mi vida cambió totalmente, de ser alguien que ha trabajado toda su vida, ahora paso a estar en una silla de ruedas. Porque me la paso en la cama, de la cama a la silla y es lo mismo todos los días, ya la vida se volvió muy pesada. Muchas personas me dicen que sonría que la vida sigue, pero no entienden, ya los quisiera ver en mis zapatos a ver si van a estar contentos”.

Sobre las autoridades, Paco dice que está totalmente decepcionado. “A mí caso le dieron carpetazo, no van a hacer nada, ya saben que este menso no puede hacer nada y pues tienen razón, qué puedo hacer yo contra ellos. Son un asco, en qué manos estamos, en las de unos delincuentes. Has de cuenta que son unos delincuentes con placas, ya no se sabe a quién temerles. Es fácil meterse a una casa y darte un balazo, cuando yo no los agredí, sólo me cubrí la cabeza”.

Al preguntarle si vivía con miedo después de lo relatado, respondió: “Ya qué miedo me da, qué me pueden hacer, tengo 41 años y ya estoy sin poder hacer nada”.

Finalmente, mandó un mensaje al gobernador del estado: “Sólo le pido que me pueda ayudar para tratar de conseguir una concesión de taxi, soy taxista desde los 16 años. Se lo pido porque quiero ayudar en algo a mi familia, que son los que han estado trabajando para mantenerme después de lo que pasó. Porque cada semana se ocupan nuevos medicamentos, casi todo lo que gana mi mamá se va en esto”.

557 quejas por actos arbitrarios por parte de los policías

Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se tienen registradas hasta el 30 de noviembre de este año, 368 quejas en contra de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), mientras que la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, tiene 149 quejas, todas, ya sea por detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, tortura, trato prepotente, arbitrariedad o daño físico y psicológico por parte de los encargados de la seguridad del estado.

A las quejas señaladas en el párrafo anterior se le suman 40, que tiene el Comité no gubernamental de Derechos Humanos. Sumando todas, da un total de 557 quejas. Dejando a un lado las que no se presentan, ya que varios ciudadanos no interponen su denuncia correspondiente por temor a las represarías o a no ser escuchado.

El caso de Francisco Cárdenas no es aislado, ya que este rotativo ha publicado múltiples denuncias públicas en contra de oficiales de todas las corporaciones policiacas que han actuado de manera arbitraria y abusiva, como lo fue el caso de un joven que se fue de estado luego de que fuera torturado por varios elementos de la PEP, quienes lo insultaban nombrándolo “puto” sólo porque el joven usaba el pelo largo y usaba aretes.

Asimismo está el caso de otro hombre que por estacionarse en un lugar prohíbo de una gasolinera instalada en la avenida San Fernando, los agente lo golpearon brutalmente, dejándole varias lesiones en la cara y en el cuerpo, además de que perdió los dos dientes frontales.

Se suma también el hecho en el que un joven fue detenido en la colonia Mirador de la Cumbre, sólo porque el cuñado al que realmente iban persiguiendo se metió a su hogar. Los agentes detuvieron a ambos, y Jonathan, quien iba saliendo rumbo a su lugar de trabajo fue esposado, insultado y detenido hasta que se determinó que él no tenía nada que ver con el supuesto delito.

O el sonado caso del periodista que fue incomunicado por más de 24 horas, esto, sólo porque realizaba su trabajo en la escena de un crimen donde se dio un asesinato. Los oficiales argumentaron que estaba ebrio y que golpeó a una mujer policía.

Falta liderazgo político, dicen protectores de los derechos humanos

Ante esta situación, el presidente de la CEDH, Roberto Chapula de la Mora opinó: “Yo estoy de acuerdo en que el derecho sin la fuerza, nadie lo respetaría, pero la fuerza sin el derecho es una barbarie, debe de haber uso de la fuerza, más no abuso de la misma. Por eso la ciudadanía protesta cuando hay un ejercicio abusivo por parte de las autoridades policiacas, y eso lastima la dignidad humana”.

Indicó que el actuar arbitrario de los policías es una muestra clara de que “se olvidan que al estar violando los derechos humanos, también están violando a la Constitución, es algo que no podemos permitir. Por esa razón estamos creando una conciencia en todos los sectores de la población”.

Sentenció que “el artículo 1ro Constitucional reformado, obliga a toda autoridad de los tres órdenes de gobierno a promover, difundir y respetar los derechos humanos, y se debe de sancionar y reparara el daño si hay violaciones evidentes”.

El ombudsman colimense, dijo que el ejercicio de la autoridad se debe aplicar “bajo la normas, es decir, se deben respetar las garantías constitucionales”.

Al preguntarle qué es lo que se necesita para erradicar a este fenómeno, Chapula de la Mora consideró que “se requiere voluntad política, cuando los jefes de las policías ordenen que se abstengan de ese tipo de acciones, será cuando las cosas van a cambiar”.

“El día cuando los jueces penales dejen de darle valor a las actuaciones obtenidas a base de torturas se terminarán los delitos. Es un problema nacional, por eso la gente está harta, está molesta de tantas injusticias”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Comité no gubernamental de los Derechos Humano, Efraín Naranjo Cortés lamentó que este tipo de situaciones se estén viviendo tanto en la entidad como a nivel nacional, además de que coincidió con Chapula en el sentido “de que falta voluntad política para actuar en contra de la impunidad”.

Señaló que la “tortura y los malos tratos de los oficiales prosiguen porque a la procuraduría no le caí el 20 de que es un delito, que deben también castigar y perseguir, en este caso a los agentes de gobierno, o los que los utilizan para infringir la ley”.

Alegó que muchas leyes “son letra muerta, no se ha pasado a las acciones, por eso sigue habiendo ese tipo de malos tratos. Además de que cuando el daño está hecho, no se les repara, no les compensan lo que dejo la brutalidad policiaca”.

El líder de la ONG, comentó que también la sociedad no debe de quedarse callada ante estos abusos, “por eso hago un llamado a que denuncien, que no se queden callados por miedo. Que se sientan apoyados por la verdad y la sociedad. Todos somos seres humanos y tenemos dignidad implícita y por ende la debemos de hacerla valer, si no la hacemos valer, pasan por encima de ella, es algo que no lo podemos permitir, la sociedad no se debe dejar”.

Ciudadanos no confían en los agentes de seguridad pública

En un sondeo que se aplicó respecto al tema, todos los entrevistados coincidieron en que no confían en ninguna corporación policiaca, esto, por alguna mala experiencia con los policías o por lo que se publica en los medios de comunicación.

Luis Fernando Gómez, señaló que “la brutalidad policiaca y el abuso de autoridad es un mal que se ha presentado muchas veces dentro de la sociedad, muy malamente, porque se supone que los policías son los que deben proteger a la sociedad, pero muchas veces es todo lo contrario”.

Asimismo relató que “me sucedió un caso el año pasado, donde unos policías me amenazaban con meterme a la cárcel, todo porque salí sin zapatos a comprar a una tienda, y decían que eso era delito, era en la madrugada, entonces para no llevarme me pidieron dinero, pero antes me dieron golpes en el estomago con su macana, y todo porque querían 100 pesos. Es una desgracia que los policías abusen de su poder maltratando a la ciudadanía, ojalá se pudieran implementar mejores medidas para evitar eso”.

Por su parte, Guillermo Torres indicó que “es el reflejo de falta de institucionalidad. Falta de un liderazgo del gobierno estatal y de sus funcionarios de primer plano, en este caso, de los directivos de las corporaciones policiacas”.

Agregó que es un acto delicado para mantener el estado de derecho en el estado de Colima, y por consiguiente se cuestiona la calidad de confianza de los cuerpos que se suponen rigen la legalidad y la seguridad en lo local”.

“Creo que todo empieza con el deficiente proceso de selección de los elementos que serán policías, generalmente personas que no encuentran empleo en otro lado. Además la poca preparación de los policías”, sostuvo Daniel Aguilar.

Opinó que “es lamentable que los policías arremetan contra los civiles como si ellos mismos fueran una autoridad, cuando sólo son intermediarios, tratan a todos como si fueran delincuentes, y seguramente actúan bajo el aval y la protección de los jefes policiacos, ya que no parecen tener ningún temor a ser sancionados ni suspendidos”.

En su oportunidad, Patricia Ramos dijo que “la violencia, física, mental verbal, en todos los sentidos es una forma de sobajar y denigrar al ser humano, este tipo de casos es muy común entre los policías de nuestro México. Debido a que la mayoría son gente sin estudios y valores, son personas que buscan un trabajo ante la necesidad que cruza nuestro país, olvidando que la obligación fundamental que es; servir, proteger, defender y emplear la paz en el desorden y sobre todo respetar los derechos de los ciudadanos.

Asimismo relató: “Conozco a un amigo que dos policías lo dejaron invalido se menciona el caso del policía del año, y los derechos humanos están opacos sin actividad ¿qué pasa?

Luis Antonio Peña consideró que “hace una falta de ética y preparación.

Creo que el hecho de que sean así es por su educación”.

Alegó que “es algo que va en contra de los derechos de las personas, porque ningún ciudadano pude ser violentada. Si el gobierno dicta en la misma Carta Magna, sobre los derechos que tenemos cómo ciudadanos, el mismo es el que la corrompe”.